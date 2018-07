La course à pied, c'est bon pour votre cerveau!

La course à pied a de nombreux effets positifs sur la santé : elle augmente le rythme cardiaque et la capacité respiratoire, elle brûle des calories, elle évacue le stress et renforce le système immunitaire.

Mais ce n'est pas tout

En effet, une étude de l’Université de Western Michigan vient de prouver que la course améliorerait la santé du cerveau. Les scientifiques ont fait courir une vingtaine d’adeptes de ce sport pendant une trentaine de minutes, tout en surveillant leur activité cérébrale.

Ils ont constaté que la partie qui contrôle les fonctions motrices et la mémoire étaient stimulées, permettant ainsi une amélioration des capacités à se concentrer, à passer d’une tâche à l’autre ainsi qu’à traiter les informations.

Courir est donc bon pour notre corps, de la tête aux pieds !

