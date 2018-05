Les huiles essentielles pour la maison sont-elles dangereuses?

Parfumer sa maison avec des désodorisants aurait des effets néfastes sur l’environnement, mais aussi pour la santé, révèle une récente étude.

Des molécules sur la peau?

La publication 60 millions de consommateurs a testé 17 produits qui diffusent du parfum dans les maisons : douze aérosols et vaporisateurs et cinq diffuseurs aux ingrédients naturels. D’après leurs résultats, ces produits émettent des composantes organiques volatiles qui seraient dangereuses pour les voies respiratoires. De plus, lorsque ces composantes touchent la peau, elles y déposeraient des molécules polluées par l’air environnant, qui pourraient également être toxiques pour le corps.

Des éléments à proscrire

Parmi les ingrédients à proscrire, 60 millions de consommateurs déconseillent d’utiliser des produits contenant par exemple du limonène, du géraniol et du linalol. Les chercheurs auraient même trouvé jusqu’à 23 ingrédients indésirables dans deux désodorisants. Ils préviennent également du danger que peuvent représenter certains produits dits « naturels » qui n’afficheraient pas sur leurs étiquettes tout le contenu de leurs substances.

