Dormir avec son chien perturbe-t-il vraiment le sommeil?

Nos amis à 4 pattes sont-ils vraiment nocifs pour le sommeil? Beaucoup le pensent, mais cela n’empêche pas la plupart des propriétaires de dormir avec leur chien. Et ils ont raison, selon la science.

Une étude publiée dans le journal Mayo Clinic Proceedings a étudié le sommeil des propriétaires d’animaux dormant dans le même espace que ces derniers.

Ainsi, une quarantaine de maîtres ont été équipés d’un bracelet permettant de calculer leur temps de sommeil. Les résultats ont montré que les participants avaient passé en moyenne 7,9 heures au lit et qu’ils avaient dormi pendant 6,7 heures.

« Aujourd'hui, de nombreux propriétaires d'animaux domestiques sont loin d’eux pendant une grande partie de la journée, alors ils veulent maximiser leur temps avec eux quand ils sont à la maison, explique Lois Krahn, une spécialiste en médecine du sommeil au Centre for Sleep Medicine du campus de Mayo Clinic's Arizona et auteure de l'étude. Les avoir dans la chambre est un moyen simple de le faire. Et maintenant, les propriétaires d'animaux domestiques peuvent trouver un réconfort en sachant que cela n'aura pas d'impact négatif sur leur sommeil ».

10 métiers qui ont du chien