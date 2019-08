Enlevez vos souliers; c’est bon pour la santé!

Avez-vous déjà réalisé à quel point vous êtes bien lorsque vous enlevez vos souliers? Comme si le fait de libérer vos pieds vous libérait également. Avez-vous déjà passé de précieuses minutes à enfouir vos pieds dans le sable pour le simple plaisir de ressentir les grains entre vos orteils? Eh bien, plusieurs études le démontrent, marcher pieds nus, c’est bon pour la santé, tant physique que psychologique.

Le règne des chaussures

Lorsqu’on passe une longue période sans mettre ses souliers, on prend conscience que cela transcende tout notre corps. On a l’impression de sortir de la norme, car on ne contraint plus nos orteils à un espace clos. Vous le vivez peut-être pendant vos vacances au chalet ou dans le sud? La vie est relaxe lorsque l’on est pieds nus!

Malgré tout, auprès de nos enfants, on prône le règne des souliers. Pourtant, vous vous souvenez, il y a de cela pas si longtemps… (peut-être 30 ans?! mais le temps passe si vite!) vous réussissiez à courir à travers les cailloux et maintenant vous êtes frileux à marcher dans du gazon! Les enfants ont cette capacité incroyable de marcher sur n’importe quoi. Cependant, on les arrête et on leur dit : "mets tes souliers, tu vas te faire mal aux pieds!" Mais, non! Ils ne se feront pas mal. Bon… Ils peuvent parfois marcher sur une guêpe, ou encore sur un coquillage lorsqu’ils courent dans l’eau, mais… ça fait partie des petites expériences de la vie, non?

Cependant, on se dit que les souliers existent, pour toutes les conditions, pourquoi prendre le risque de se blesser la plante du pied? En effet, la question mérite d’être posée… peut-être, car notre santé physique et mentale en dépend?

Être pieds nus, pour être bien, tout simplement

On sait instinctivement que marcher nu-pieds procure le plus grand des bien-êtres. Lorsqu’on enfonce nos pieds dans la terre ou dans le sable, on retrouve l’enfant que l’on était. Mais dans les faits, on se prodigue un massage qui procure un bien immense à tout notre corps. Selon la réflexologie, une technique issue de la médecine chinoise traditionnelle, la plante de nos pieds serait reliée à notre corps en entier. En foulant le sol, on s’offre donc une détente généralisée.

Le kinésithérapeute Gil Hamsallem dans son livre Marcher pieds nus, la réflexologie naturelle rappelle que 7 200 terminaisons nerveuses se trouvent sous nos pieds. Lorsqu’on se permet de toucher le sol; les différentes textures, l’herbe, la terre et le sable procurent un massage naturel qui relaxe et améliore notre état de bien-être. On se reconnecte avec notre planète, mais surtout avec soi-même et on laisse libre cours à ses émotions.

Une reconnexion avec la terre

Dans nos sociétés industrialisées, on oublie que l’on est liés à la terre. Et là se trouve peut-être l’une des sources de bien de nos maux. On se sépare de plus en plus de la nature, mais également de la terre. L’asphalte coupe toute connexion possible, tout comme nos souliers que l’on porte en permanence.

Pourtant, notre lien avec la terre est essentiel et marcher pieds nus a des répercussions réelles sur notre santé. D’ailleurs, plusieurs études se sont attardées à ce sujet, et les résultats abondent tous dans la même direction.

Être en contact avec le sol serait l’un des éléments clés pour être en santé tout comme l’air pur, le soleil, une bonne alimentation et l’exercice physique.

La charge négative de la terre est riche en électrons chargés d’ions négatifs si bénéfiques pour notre santé. Ce sont les mêmes que l’on retrouve dans l’air des montagnes ou sur le bord de la mer. Le fait d’être en contact direct avec le sol permettrait ce transfert entre la terre et l’humain, ce qui contribuerait à notre équilibre naturel.

Ce transfert d’électrons serait aussi un antioxydant puissant qui diminuerait l’inflammation, les douleurs chroniques, divers troubles psychologiques et de nombreux troubles de santé courants y compris les maladies cardiovasculaires.

À cet effet, une étude explique que marcher directement sur le sol diminue la viscosité du sang ce qui a une influence sur la santé cardiovasculaire et les inflammations chroniques. De plus, la stimulation de la voûte plantaire facilite le retour veineux et active la circulation sanguine.

Une autre étude démontre que fouler la terre avec nos pieds influence notre taux de cortisol, l’hormone associée au stress. Il en résulte également un meilleur sommeil, tout comme une meilleure humeur.

De nombreux bienfaits

On peut être septique par rapport à ce transfert d’électrons de la terre à notre corps ou encore face à la réflexologie plantaire. Mais, naturellement, notre corps reconnait ces bienfaits. Lorsqu’on marche sur une plage durant de longues minutes, les impacts ne sont que bénéfiques. Nul besoin de consulter de longues études sur le sujet pour en être conscients.

Évidemment, il y a souvent un contexte associé au moment où l’on retire nos souliers. Toutefois, on n’a rien à perdre, et plutôt beaucoup à gagner, à prendre l’habitude de marcher pieds nus, que ce soit chez soi ou dans un parc. Se relier à la terre et se rappeler d’où l’on vient ne peut faire de mal à personne! Surtout qu’au Québec, on n’a que quelques mois par année pour s’offrir ce luxe d’enlever nos chaussures.

Pour les autres mois de l’année, il faudrait se munir de gadgets pour poursuivre notre mise à la terre... ou trouver simplement d’autres façons de se reconnecter à notre planète, peut-être en s’éloignant des grandes villes et en s’imprégnant de la nature.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter :

Connectez-vous à la terre, du chercheur Clinton Ober et du Dr Stephen Sinatra.

Marcher pieds nus, la réflexologie naturelle, du kinésithérapeute Gil Amsallem.