Et si vous aviez un tattoo mystique?

Tout particulièrement si vous voulez devenir une sorcière ou que vous aimez l’ésotérisme et l’astrologie, les tattoos mystiques peuvent joliment agrémenter votre corps tout en ajoutant une symbolique supplémentaire. Planètes, étoiles, runes, peut-être en avez-vous déjà un? Ou peut-être que vous y rêvez secrètement? Voici un portrait des tattoos mystiques qui s’offrent à vous.

Runes

Les runes sont des symboles qui tiendraient une puissance capable d’influencer le monde. « Rune » signifie secret murmuré. Les symboles les plus connus sont ceux du Vieux Futhark, un alphabet nordique composé de 24 runes. Pourtant, c’est loin d’être un simple alphabet. Écrire un symbole reviendrait à exercer un acte magique, un rituel en soi, puisqu’en inscrivant la rune sur une roche, ou sur tout objet, la puissance de la rune s’intègrerait dans la matière.

On peut ensuite se servir de la pierre inscrite d’une rune pour faire appel à sa puissance dans nos vies, telles que Sowuldo, la rune du soleil et de la fertilité, ou Inguz, la rune de la satisfaction et de l’accomplissement.

Et il y a Wyrd, la rune blanche, sans symbole, qui représente le silence des runes.

Si plusieurs se servent des runes pour des rituels magiques et divinatoires, leur particularité linguistique — c’est-à-dire que l’objet inscrit incarne la signification même de l’inscription — rend cet alphabet très intéressant pour les tattoos mystiques. Ce serait tattooer un symbole et mettre la puissance en soi. C’est sans compter le fait que les runes sont géométriques, jolies, curieusement à la mode, tout en ayant une dimension beaucoup plus grande. Alors, si vous croyez en la puissance du langage et à ce système alphabétique datant de plusieurs siècles, peut-être serait-il temps d’apprendre le langage des runes pour les combiner sur vos doigts, votre nuque ou vos bras.

Constellations et planètes

Les étoiles fascinent, le ciel nocturne est hypnotique. On tente souvent de trouver un sens aux phénomènes astrologiques incroyables, la façon par exemple que les constellations guident noter avenir ou qu’une lune bleue peut influencer nos vies. Il est vrai que la lune exerce un pouvoir magnétique sur Terre, certains diront même une influence mystique. Il n’est donc pas surprenant que les phases de la lune, la constellation de son signe astrologique ou les planètes figurent parmi les tattoos mystiques!

C’est une façon d’amener un peu de lumière astrale sur sa peau, de se dire mouvant avec la lune, de se rappeler qu’on fait partie d’un plus grand tout, l’univers, qui se déploie dans ses multiples complexités. L’alignement des planètes, les cycles de la lune, une éclipse ou une constellation sont des tattoos à considérer lorsqu’on souhaite mystifier son corps.

Symboles mystiques

Élément de l’eau, de l’air, la roue d’Hécate, le pentacle sont tous des symboles utilisés en sorcellerie ou en ésotérisme, allant des signes celtiques au ying yang. La plupart de ces symboles sont déjà géométriques, il suffit d’en combiner, ou de rajouter quelques lignes pour créer sa symbolique unique, propose à soi.

Il est également possible de puiser dans les représentations religieuses lorsqu’associées à votre croyance.

Puiser dans l’imaginaire

En dehors des signes, des langages secrets et des astres, un tattoo mystique peut également incarner l’idée du symbole par une représentation figurative. Pour les amoureux et amoureuses du fantastique et de la magie, une créature mystique, une sirène ou une femme-louve peuvent tout aussi démontrer sur sa peau un rapport mystique au monde. Une femme qui se transforme en étoiles, un dragon au troisième œil ou des mains encerclant des épines de roses sont d’autres exemples où le mysticisme adopte la forme qu’on lui souhaite.

Après tout, il faut se rappeler qu’un tattoo reste personnel et que peu importe, c’est à nous de lui donner la signification que nous souhaitons, son degré de mysticisme y comprit. N’empêche, l’inspiration peut davantage vous saisir en allant puiser dans des croyances partagées, occultes, rarement représentées (ce qui leur confère peut-être tout l’aspect secret et incroyable). C’est comme porter sur soi une symbolique ancienne, refoulée. Tenir sur sa peau une rébellion, un interdit. Mais surtout, déployer une image de votre goût que vous transporterez partout et qui vous sera éternellement chère.