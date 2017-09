Être marié peut vous sauver la vie!

À deux, c’est mieux! En effet, une étude scientifique vient de révéler que le fait d’être en couple a des effets positifs sur la santé. Le mariage serait un facteur de survie pour des personnes sujettes aux crises cardiaques.

L’étude a été réalisée auprès d’un million de patients dont environ 25 000 d’entre eux ont des antécédents de crise cardiaque, 168 000 avaient une pression artérielle élevée, 53 000 avaient un taux élevé de cholestérol et 68 000 avaient un diabète de type 2. Les participants de cette étude étaient de toutes situations matrimoniales.

Les résultats ont révélé que les patients mariés étaient 14% plus susceptibles que les patients célibataires de survivre à une crise cardiaque et à d'autres maladies. D’après le Dr Paul Carter, auteur principal de l'étude, le fait d'avoir un conjoint aide sur un plan à la fois psychologique, mais aussi physique : « Ça encourage les patients à adopter des modes de vie plus sains, les aide à faire face à la maladie et les pousse à respecter leurs traitements médicaux. »

Des études antérieures avaient déjà établi qu’une relation de couple sérieuse augmentait également la probabilité de survie au cancer.