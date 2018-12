Il n’est pas toujours possible d’acheter ses fruits et légumes bio en raison de son revenu ou de l'offre du marché. Quelle est alors l’alternative pour réduire sa consommation de pesticides ? Quels sont les fruits et légumes les moins contaminés par les produits chimiques? Les voici!

Les fruits et légumes les moins contaminés

Il faut donc faire attention aux produits qu’on choisit en supermarchés si on veut éviter les pesticides. En effet, certains fruits et légumes sont moins contaminés que d’autres. Priorisez les aliments couverts d’une pelure qu’on ne mangera pas. Ainsi, vous n’avez qu’à bien laver votre fruit et sa chaire sera omise de pesticides. Choisissez par exemple l’avocat (LE fruit le moins contaminé par les pesticides), le kiwi (ses poils créent une barrière supplémentaire aux produits chimiques), le maïs, l’ananas, l’oignon ou encore la mangue. Les fruits qui poussent en hauteur, comme les prunes, sont aussi plus difficiles à atteindre par les pesticides. Finalement, selon certaines études, les asperges, le chou et l’igname seraient, eux aussi, des aliments peu contaminés.

