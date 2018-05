Le #ObjectifBikiniFermeTaGueule : pour encourager les femmes à s’aimer dans leur bikini

Le temps des plages et des piscines est arrivé, mais pour beaucoup de femmes, il est synonyme d’angoisse à l’idée de s’exposer en maillot de bain. Le mouvement #ObjectifBikiniFermeTaGueule, lancé en France, fait de plus en plus d'adeptes et incite les femmes à ne pas se cacher cet été sur la plage.

Un hashtag porteur de sens

Fin avril, une YouTubeuse française, Laura Calu, a eu l’idée de lancer le hashtag #ObjectifBikiniFermeTaGueule. Son objectif est de mettre fin au diktat de la minceur à l’approche de l’été. « Les femmes souffrent ! écrit-elle sur les réseaux sociaux. Même la mieux gaulée de toutes souffre parce qu’elle n’a pas les yeux verts, qu’elle a des vergetures ou des poils à en endroit incongru. À cause des stéréotypes relayés partout, on pense qu’on n’est pas assez bien. »

Utiliser YouTube pour faire passer des messages positifs

La YouTubeuse a ainsi invité les femmes et les hommes qui se sentent concernés à publier des photos d’eux en petite tenue. Des milliers de personnes ont répondu à son appel, partageant des images en maillot de bain et en sous-vêtements.

La beauté se décline sous toutes les formes, et cette initiative permettra, espérons-le, à de nombreuses femmes de prendre conscience de leur splendeur.

Vivre pleinement l’été