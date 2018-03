Des jumelles albinos célèbrent la beauté et la diversité

L’albinisme est une condition assez rare : les chances de naître avec cette particularité génétique sont d’une sur 17 000. Souvent victimes de préjugés, des jumelles albinos utilisent les médias sociaux pour sensibiliser la population et aider les personnes atteintes à s’accepter.

Qui sont-elles?

Rosemary et Christina Alubankudi Ajiboye sont des jumelles identiques, toutes deux atteintes d’albinisme. Cette particularité génétique est héréditaire. Elle se caractérise par un déficit de production de mélanine et affecte la pigmentation de la peau. Les personnes ayant cette condition sont sensibles à la lumière et à l'ensoleillement.

Souvent victimes de railleries à l’école, les jeunes femmes de 24 ans ont décidé de créer un compte Instagram pour aider les albinos à accepter leur corps et en être fiers, comme elles le sont elles-mêmes. Passionnées de mode, elles posent sur leurs photos avec leurs dernières trouvailles vestimentaires.

« Il n'y a pas un seul type de beauté, il y en a plusieurs, a dit Rosemary Alubankudi Ajiboye lors d’une entrevue au site Barcroft TV pour expliquer la démarche des deux sœurs. Si nous nous mettons ainsi en avant, c’est pour permettre aux gens de gagner en confiance. »

Les jumelles souhaitent que tous les albinos acceptent leur condition et en tirent le meilleur parti. « Acceptez votre peau, célébrez votre beauté, leur dit Rosemary. Utilisez la mode pour vous encourager, bâtir votre confiance en vous et devenir la meilleure personne que vous pouvez être. »