La bière contre les maux de tête ?

Vous avez un mal de tête ? Un p’tit tour au dépanneur et quelques gorgées de bière plus tard, votre douleur pourrait bien disparaître. Vous avez bien lu… et c’est la science qui le dit !



Même que des chercheurs de l’Université de Greenwich, au Royaume-Uni, suggèrent de boire deux pintes de bière plutôt qu’une pour remédier aux maux de tête qui surviennent lors d’un lendemain de veille.

L’alcool comme analgésique

Selon leur recherche, basée sur 18 études portant sur les résultantes des antidouleurs, les effets puissants de l’alcool seraient similaires à ceux des opioïdes tels que la codéine. Ils augmenteraient notre seuil de douleur et donc l’intensité avec laquelle nous la ressentons… au point tel que la bière serait un meilleur analgésique qu’un cachet d’acétaminophène !



En entrevue au journal britannique The Sun, le chercheur qui a dirigé l’étude, Dr Trevor Thompson, indique que cela expliquerait d’ailleurs pourquoi les individus qui ont des problèmes de santé chroniques ont tendance à lever le coude...

