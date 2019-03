Les trucs de grand-mère qui marchent vraiment

Casserole brûlée, toux, petits bobos : nos grands-mères ont toujours un truc pour nous rendre la vie plus facile. Voici une sélection de cinq solutions traditionnelles, testées et approuvées.

1. Pour des dents plus blanches, mangez des fraises !

Des taches vous empêchent de dégainer votre beau sourire ? Les fraises contiennent de l’acide malique, une enzyme qui aide à diminuer les marques à la surface de l’émail. Écrasez quelques fraises, mélangez-les à du bicarbonate de soude et frottez cette pâte sur vos dents. Brossez-les ensuite pour éliminer les résidus. Répétez chaque semaine.

2. Pour des cheveux brillants, misez sur le vinaigre de cidre

Économique, le vinaigre de cidre apporte une vraie brillance aux cheveux , grâce aux oligo-éléments qu’il contient. Mélangez-en deux cuillères à soupe dans un petit bol d’eau chaude, faites couler sur vos cheveux, puis laissez reposer cinq minutes. Rincez à l’eau tiède. À utiliser une ou deux fois par semaine.

3. Du bicarbonate de soude pour soulager les piqûres

Le printemps revient… et les moustiques aussi. Le bicarbonate de soude fait des miracles contre leurs attaques en atténuant la sensation de démangeaison. Mélangez trois doses de bicarbonate de soude pour une d’eau chaude, mélangez, puis appliquez à l’aide d’un coton.

4. Le gingembre pour contrer la nausée

Le gingembre traite tous les types de nausées, et il est reconnu pour cet usage par l’Organisation mondiale de la santé (rien de moins !) depuis 1999. En tisane, en cuisine, sous forme d’huile essentielle... Vous avez le choix des armes !

5. Du citron et du miel pour dorloter sa gorge

Le mal de gorge vous coupe la voix ? Faites bouillir une tasse d’eau, ajoutez-y le jus d’un demi-citron et une petite cuillerée de miel. « Ça tue les microbes ! », vous dirait grand-maman. Le citron et le miel sont en effet deux anti-inflammatoires, et le miel est antibactérien. Pour un supplément de réconfort, savourez cette boisson dans l’une de ses tasses de porcelaine !