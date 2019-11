Dans l'émission MAIS POURQUOI?, Maripier Morin s’immisce dans des univers déstabilisants qui l'intriguent au plus haut point.

Diffusée sur la chaîne Z le mercredi, la série de six documentaires percutants a débuté en force le 30 octobre avec l'épisode Fitness.

Curieuse et fonceuse, ne reculant devant rien, l'animatrice s'est glissée dans la peau d'une adepte de cette pratique sportive, dans le but de répondre à la fameuse question : mais pourquoi fais-tu ça?

En plus de suivre (et de survivre à) un entraînement intensif où les exercices d'étirements, de cardio et de musculation s'enchaînaient à un rythme effarant, la jeune apprentie a eu la chance de participer à une véritable compétition de fitness. Wow!

Afin d'approfondir ses connaissances et de prendre pleinement conscience de la réalité des gens qui gravitent dans ces milieux qui l'interpellent, Maripier ne se contente pas d'être témoin - elle plonge tête première dans le vide.

Outre la nature des sujets et la personnalité attachante de l'animatrice, c'est ce niveau d’implication extrême qui fait la force du concept. Les entrevues, aussi.

L'art de tout dévoiler

La nudité compte parmi les autres thématiques que Maripier a décidé d’aborder. Quelle place occupe-t-elle en 2019 au Québec est l'une des questions qu'elle s'est posées.

Pour tenter d'y répondre, celle qui ne recule devant rien a notamment posé nue.

Avec l'intention de repousser davantage ses limites, mademoiselle Morin est également sortie de sa zone de confort en offrant une prestation artistique dans un club de divertissement pour adultes - si vous préférez, un bar de danseuses.

Pas facile de se mettre à nue, tant au sens propre que figuré.

Dans les prochains documentaires, la principale intéressée abordera aussi les sujets des jeux vidéo, de la religion et de l'argent. Révélera-t-elle son salaire? Tout est possible.

L’animatrice s'attardera aussi sur la parentalité. Un épisode bouleversant où elle passera par toute la gamme des émotions, en dévoilant une fois de plus une facette de sa personnalité jusqu'ici inconnue du grand public.

Prochain rendez-vous : le mercredi 6 novembre, à 21h, sur Z.

Alex Perron, thanatologue d'un jour

Parallèlement à la série MAIS POURQUOI?, Maripier a mis au défi six personnalités d’exercer brièvement un métier difficile pour elles.

Fasciné par les phénomènes paranormaux, mais inconfortable avec la mort, Alex Perron a pour sa part accepté de passer une journée à la morgue, en compagnie d'un thanatologue.

L'humoriste a manipulé un défunt et a aidé à opérer un crématorium, entre autres. De quoi déstabiliser n'importe quel mortel qui n'est pas familier avec cette profession...

Réalisée dans le respect du code d’éthique des thanatologues du Québec, l'expérience s'est révélée troublante pour le non-initié, mais fort enrichissante.

