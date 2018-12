Des matinées productives pour 2019 !

Tous les ans, on fait tous des résolutions à l’aube de la nouvelle année. Le nombre de fois qu’on en fait surpasse malheureusement le nombre de fois qu’on les tient. Faisons donc des résolutions réalistes et qui nous simplifieront la vie pour 2019 ! Voici donc LA résolution à prendre cette année : rendre ses matinées productives.

Les bonnes habitudes à prendre pour une matinée productive

Tout commence même avant le matin. Eh oui, faites donc votre vaisselle la veille, rangez votre espace de travail, etc. Ainsi, le matin venu, vous pourrez vous concentrer sur ce que vous avez à faire plutôt que de faire le ménage des jours précédents. Ensuite, avant de vous coucher, programmer votre réveille-matin un peu plus tôt pour gagner du temps dans votre matinée. Lors du réveil, étirez-vous pour réoxygéner votre cerveau et vous réveiller en douceur. Une bonne alimentation sera aussi essentielle pour un travail optimal. Commencez par prendre un grand verre d’eau pour réhydrater votre corps. Prenez un bon petit déjeuner par la suite qui vous soutiendra tout au long de votre matinée. Vous ne penserez donc pas à grignoter jusqu’au dîner et vous serez plus concentrés. Prendre une douche froide et prendre une marche dehors vous aidera aussi à vous réveiller. Avant de vous mettre au travail, mettez votre cellulaire de côté. Puis, pour ne pas perdre le fil, dressez une liste des tâches que vous devez accomplir. Finalement, prenez un petit moment de détente avant de réellement vous plonger dans votre travail.

