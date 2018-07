Faire le ménage : plus nocif que la cigarette?

Pour plusieurs personnes, le ménage est une réelle corvée. Mais il y a désormais une bonne excuse pour s’en échapper : les produits d’entretien seraient plus nocifs pour la santé que la cigarette!

1 paquet par jour?

Selon une étude menée par l’Université de Bergen, en Norvège, l’utilisation de produits nettoyants à vaporiser équivaut à fumer un paquet de cigarettes par jour.

Des scientifiques ont effectué des analyses sur plus de 6 000 participants qui ont utilisé des produits nettoyants pendant au moins 20 ans. Résultat : les fonctions pulmonaires de la plupart s’étaient détériorées suite à l’inhalation régulière de microparticules provenant des produits d’entretien. « Cela suggère que les expositions liées aux activités de nettoyage peuvent constituer un risque pour la santé respiratoire à long terme », peut-on lire dans l’étude publiée dans la revue American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

De l’échantillon, ce sont surtout les femmes qui étaient affectées par des problèmes respiratoires, et ce, qu’elles aient utilisé les produits pour nettoyer leur maison ou en tant que femme de ménage.

Ainsi, si vous avez du mal à partager les tâches ménagères avec votre mari, vous avez maintenant un bon argument !

