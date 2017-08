Les mots croisés aident le cerveau à rester 10 ans plus jeune!

Faire des mots croisés n'aiderait pas seulement à passer le temps, ce petit jeu pourrait également aider votre cerveau à rester plus jeune, beaucoup plus jeune.

Une étude menée par des chercheurs britanniques démontre que les gens s’adonnant de manière régulière à cette activité, ferait gagner jusqu’à 10 ans à leur cerveau et pourraient ainsi limiter la progression de certaines maladies neurodégénératives telles que la démence et l’Alzheimer.

C'est en récoltant des données auprès de 17 000 personnes âgées de 50 ans et plus, que les chercheurs ont noté que ceux pratiquant cette activité assidûment, présentaient de meilleurs résultats lors de tests cognitifs.

« Nous avons établi des liens directs entre la fréquence, la vitesse et la précision des mots croisés effectués et la performance des individus sur neuf fonctions cognitives dont l'attention, le raisonnement et la mémoire », indique un des chercheurs, Keith Wesnes.

S’il est encore trop tôt pour affirmer que le fait de remplir ces grilles quotidiennement peut carrément protéger le cerveau d’un déclin cognitif, l’étude suggère, tout comme d’autres, que le fait d’exercer sa mémoire, jumelé à une bonne hygiène de vie, peuvent contribuer à retarder l’apparition de différentes maladies neurodégénératives.