La noix de coco, à consommer sans modération!

Qu’on l’utilise pour nos cheveux, notre corps ou simplement pour son bon goût qui rappelle l’été, la noix de coco a de nombreux bienfaits sur la santé. Gros plan sur cet aliment utilisé depuis des millénaires.

À consommer sous toutes ses formes

Vous avez un coup de soleil ? Appliquez une crème à base de noix de coco sur votre peau. Vous avez les cheveux secs ? Appliquez une huile de noix de coco sur vos pointes. Vous avez la gueule de bois ? Riche en fibres et en minéraux, la noix de coco serait un remède efficace !

Avec tous ses avantages, il n’est pas étonnant que de nombreuses marques de beauté ne jurent que par cet aliment tombé du ciel… et que son utilisation soit aussi vantée par les nutritionnistes.

Tous les bienfaits de la noix de coco

Pour cause : ses acides gras réduiraient le taux de cholestérol et la tension artérielle. Reconnu pour stimuler la fabrication de globules blancs et posséder des propriétés antimicrobiennes, le fruit du cocotier serait également efficace pour se protéger de certains cancers. Riche en fibres, il rassasie très vite l’appétit tout en favorisant le gain d’énergie… au point de pouvoir remplacer les boissons énergétiques !

En effet, près de 13 % de l’apport quotidien recommandé en fer, 8 % de l’apport quotidien recommandé en magnésium et 5 % de l’apport quotidien recommandé en vitamine C seraient comblés avec une portion de seulement 100 g de chair de coco. Cela explique pourquoi ce superaliment, dont la production mondiale provient en grande partie des Philippines, de l’Indonésie et de l’Inde, est souvent intégré aux régimes alimentaires.

Sous forme d’huile, de lait, d’eau, de poudre ou à même le fruit, la noix de coco est à consommer sans modération !

Tout sur la noix de coco