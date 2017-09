Notre personnalité se reflète dans notre démarche

Êtes-vous extroverti? Ouvert d’esprit? Névrosé? Votre façon de marcher révèle beaucoup d’informations sur votre personnalité, mais également sur votre état de santé.

Une équipe de chercheurs français et américains a étudié les démarches des individus afin de découvrir ce qu’elles peuvent signifier. Ils ont ainsi comparé la vitesse de marche et les personnalités de plusieurs volontaires d'âge moyen et plus âgés.

Chaque participant a été évalué sur 5 traits de caractère : l’extroversion, la rigueur, l’ouverture d’esprit, l’opportunisme et la névrose.

Les chercheurs ont ainsi découvert que la personnalité affecte la vitesse de marche. Les personnes très extroverties, ouvertes d’esprit, rigoureuses et ayant un faible taux de névrose marcheraient rapidement. Un rythme plus lent serait lié à une santé mentale et physique plus mauvaise, à une déficience cognitive et à un risque accru de décès.

Les scientifiques en déduisent que les personnes plus extroverties et rigoureuses seraient plus susceptibles d'être physiquement actives, et donc d’être moins affectées par des problèmes de santé physique et mentale.

À ce stade de la recherche, il n’est pas nécessaire de marcher – lentement – jusqu’au médecin pour vérifier son état de santé général! D’autres analyses doivent être menées pour étayer ces résultats.