Portrait inspirant : au-delà du cancer avec Nalie Agustin

Nalie Agustin est l’une des combattantes du cancer du sein. Cependant, au-delà de cette terrible maladie, elle est surtout une source d’inspiration pour de nombreuses femmes. Elle ne baisse pas la tête, elle ne s’incline pas devant la maladie, mais elle partage son vécu afin que personne ne soit seul dans la grande aventure de la vie, avec les hauts et les bas.

Diagnostic du cancer du sein à 24 ans

En 2013, Nalie Agustin, âgée de 24 ans, reçoit le diagnostic que l’on appréhende tous : cancer du sein. Se sentant seule au monde, elle amorce un blogue pour documenter son quotidien avec toutes les épreuves que la maladie implique. Rapidement, elle réalise qu’elles sont nombreuses à vivre le même isolement dans l’adversité. Des gens à travers le monde se mettent alors à consulter son blogue pour y trouver l’inspiration et surtout la force de continuer.

Le rêve qui bascule à nouveau dans le cauchemar

Après un an de traitement : chimiothérapie, mastectomie, radiothérapie et reconstruction, le cancer est enfin disparu. La vie sous toutes ses formes peut être remise à l’avant-plan.

Elle publie un guide électronique Chemo secrets, participe à plusieurs événements importants, dont le TEDx, et produit sa propre émission : The Nalie Show. Toutefois, après trois ans à vivre un véritable rêve, une mauvaise nouvelle retentit à nouveau.

En 2017, les tests dénotent le retour du cancer. Cette fois-ci, il s’agit du cancer du sein métastatique de stade 4 qui a atteint les poumons. Le médecin prononce les mots qu’on ne souhaite jamais entendre : incurable. Nalie décide de lire le mot différemment : la cure réside peut-être à l’intérieur d’elle.

La reprise des traitements et un plongeon au plus profond d’elle-même

Les traitements de chimiothérapie et hormonaux reprennent, mais elle sait que ce n’est pas suffisant. Elle commence en 2018 une année de guérison qui va bien au-delà du cancer. Elle focalise sur les différentes facettes de sa santé. Nalie se concentre sur son mental, son corps et son esprit. Elle plonge dans son âme et explore les thérapies alternatives et complémentaires comme l’acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, la méditation et la pratique de la pleine conscience. Elle s’attarde également à la nutrition et l’exercice physique.

Elle prend conscience que tout ce qu’elle met en œuvre dans son existence, c’est ce pour quoi elle souhaite vivre, et ce, malgré un cancer de stade 4. Personne ne sait à quel moment son voyage sur la terre se terminera, il faut donc en profiter pleinement tous les jours.

La passion du partage pour ne pas être seul dans l’aventure de la vie

Depuis l’annonce de son cancer en 2013, de grands changements se sont opérés en elle. Cependant, ce qui ne change pas, c’est sa passion de partager et d’échanger avec les autres. Car personne ne devrait être seul dans la grande aventure de la vie, peu importe les dénouements. Elle se dévoue donc pour aider les autres à trouver leurs propres forces et à récupérer leurs pouvoirs afin de guérir leur corps, mais aussi leur âme afin de profiter pleinement de chaque journée!

En 2013, lorsqu’elle a commencé son blogue, elle pensait que c’était la fin de son histoire. Aujourd’hui, elle réalise que ce n’est que le commencement!

Suivez-la sur Instagram et Facebook, et consultez Nalie.ca (en anglais seulement) pour plus d’information.