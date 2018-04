Quelles sont les positions sexuelles les plus dangereuses?

Le sexe apporte beaucoup de plaisir, certes, mais il peut également mener tout droit à l’hôpital! Fracture pénienne, gonflement des parties génitales… Disons-le franchement, certaines positions, dont les plus courantes, peuvent être carrément dangereuses!

Une fracture douloureuse...et répandue!

Une recherche brésilienne publiée en 2014 a étudié, pendant 13 ans, les hospitalisations causées par un accident sexuel afin de déterminer quelles étaient les positions les plus à risque. Avec 50 % des accidents répertoriés, c’est l’Andromaque qui provoque le plus de fractures du pénis: lorsque la femme chevauche son partenaire, elle pèse de tout son poids sur le membre, et si l'angle de la pénétration est mauvais, le pénis peut se fracturer!

Quand «sexe» rime avec «astrologie»

La levrette est responsable quant à elle de 28% des hospitalisations. À force d’entrer et de sortir rapidement, l'homme peut rater l'entrée du vagin. En se cognant, le membre peut se plier. Aïe !

On comprend que la fougue est parfois difficile à tempérer, mais pour éviter tout désagrément, prenez simplement le temps de vous positionner correctement!