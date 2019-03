Pourquoi dormir alors qu'il y a tant à faire?

Pourquoi dormir? Cette question me trotte souvent dans la tête. La vie va vite et nos journées sont surchargées. On repousse l’heure où l'on ferme la lumière, mais le réveil sonne toujours à la même heure le lendemain. La fatigue s’accumule, mais il y a tant à faire! Alors que l’on sait que le sommeil est crucial pour notre bien-être, lui accorde-ton assez de place dans notre vie?

On ne dort pas assez!

Les chiffres semblent dire que non. Selon Statistique Canada, le tiers des Canadiens âgés de 18 à 79 ans ne dorment pas suffisamment ou n’auraient pas un sommeil de qualité. Du côté de la France, une étude effectuée par l’Institut national du sommeil et de la vigilance dénote que 88 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans se sentent en manque de sommeil.

Plusieurs raisons peuvent être pointées du doigt. Notre rythme de vie y est pour beaucoup, avoir des enfants aussi, ainsi que tout le stress que l’on subit que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle. À tout cela, s'ajoutent les écrans de toutes sortes qui nuisent à l'endormissement ou qui provoquent des réveils tout au long de la nuit.

On doit dormir pour pouvoir vivre

On malmène nos nuits alors qu’on sait que sans sommeil, on ne peut pas vivre. En effet, il s’avère essentiel à bien des niveaux que ce soit pour la maturation du cerveau, la mémorisation d’informations ou le bon fonctionnement du système nerveux central. Il joue également un rôle crucial pour la croissance et le système immunitaire. Durant le sommeil, la division cellulaire augmente et l’hormone de croissance est sécrétée. Évidemment, la qualité de vie y est directement associée puisqu’il permet de récupérer des forces tant physiques que psychiques.

Plusieurs dangers sont associés au manque de sommeil

Mais, est-ce si grave de ne pas dormir suffisamment? Durant quelque temps, quelques années? On pourra toujours se reprendre plus tard? Durant les vacances, à la retraite, lorsqu’on n’aura plus rien à faire… Bien sûr, on se pose parfois cette question et, à moins que l’on joue à l’autruche, notre corps nous répond rapidement.

Lorsqu’on manque de sommeil, on remarque en peu de temps un changement au niveau de notre énergie, mais aussi du côté de notre humeur et de notre libido. Toutefois, d’autres problématiques s’installent de façon plus sournoise.

De multiples recherches démontrent les conséquences néfastes du manque de sommeil sur notre santé. Les problèmes d’obésité et de diabète sont souvent soulevés en premier.

Des scientifiques britanniques ont de leur côté dressé une liste des principaux dangers. On y retrouve entre autres la maladie d’Alzheimer, la prise de poids, l’inefficacité du sport et des régimes, l’affaiblissement du système immunitaire et les problèmes mentaux.

Une étude américaine effectuée par le chercheur José Ordovas de l’Université Tufts démontre que le risque de développer une maladie cardiovasculaire est accru chez les gens qui dorment moins de 6 heures par nuit ou encore chez ceux qui ont un mauvais sommeil.

Du côté de l’Université de la Californie à Berkeley, les chercheurs se sont plutôt penchés sur la sensibilité à la douleur qui s’accroit avec le manque de sommeil. Moins on dort, plus on souffre; plus on souffre, moins on dort. On est alors pris dans un cycle infernal. Il faut donc éviter d’y entrer à tout prix.

Bref, les raisons ne manquent pas pour qu’on ait envie d’aller directement dans notre lit!

Trop d’heures de sommeil, est-ce mieux?

Cependant, à l’opposé, trop d’heures de sommeil, ce n’est pas mieux. Ceux qui dorment trop longtemps se retrouvent dans la même situation que ceux qui ne dorment pas assez, que ce soit par rapport aux maladies cardiovasculaires ou à la performance cognitive du cerveau. Il faut donc respecter le chiffre magique pour les adultes de 7 à 8 heures de sommeil par nuit et ne pas faire d’excès dans un sens comme dans l’autre.

Trouver l’équilibre

Comme dans toutes les sphères de notre vie, il faut tendre vers l’équilibre. Si l'on souhaite accomplir de grandes choses dans notre existence, il faut doser les nombreuses tâches et activités au quotidien. Les distractions sans fin sur nos écrans doivent aussi être évitées. Le sommeil est un élément clé de notre santé et même si la liste de choses à faire est longue, on devrait obligatoirement y ajouter : dormir.

Bonne nuit et faites de beaux rêves!

