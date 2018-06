Comment prendre soin de sa peau après le sport?

Pratiquer une activité sportive est bon pour le corps, mais aussi pour la peau ! En transpirant, le corps évacue les toxines et la peau se débarrasse de ses impuretés. Or, quand on adopte une routine beauté spécifique, on peut profiter de ces bienfaits beaucoup plus longtemps.

Que doit-on privilégier?

Pendant la séance sportive, il faut boire de l’eau pour hydrater le corps. On évite également de se maquiller afin d’éviter d’obstruer les pores et empêcher les impuretés de sortir.

Après l’effort, le réconfort ! Lorsque la séance est terminée, un nettoyage de la peau s’impose : prenez une bonne douche et faites-vous un gommage exfoliant doux. Ensuite, appliquez sur le visage une crème de jour ou de nuit (selon l’heure de la journée) ou un sérum, tandis que pour le corps, optez pour une crème hydratante à base de caféine. La caféine a des propriétés stimulantes qui prolongent les effets de l’effort sportif. Quoi de mieux que de joindre l’utile à l’agréable !

Gardez la forme!