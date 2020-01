Quel type de sieste est parfait pour vous?

Une petite sieste, ça fait toujours du bien, n’est-ce pas? Pendant que certaines personnes se proclament des adeptes de la sieste quotidienne, d’autres préfèrent l’éviter, car elle ne fait que les mêler, leur « embrumer » davantage l’esprit… À ce propos, personne n’a raison ou tort : la sieste devrait venir avec un petit guide d’utilisation! Découvrez comment la durée d’une sieste peut avoir des impacts différents sur votre santé mentale et physique.

Saviez-vous que plus de 85% des mammifères sont des dormeurs périodiques? Ça, ça veut dire que l’humain est une des seules « espèces » à ne pas prendre la sieste au sérieux! À titre informatif, les cinq animaux qui dorment le plus au cours d’une journée sont :

le koala = 20 à 22 heures de sommeil le paresseux = 20 heures de sommeil la petite chauve-souris brune = 19, 9 heures de sommeil le tatou géant = 18, 1 heures de sommeil le python et l’opossum d’Amérique du Nord = 18 heures de sommeil chacun

Bon, six animaux plutôt que cinq puisque le python et l’opossum d’Amérique du Nord arrivent ex aequo à la cinquième position.

Petit fait intéressant : le bébé humain dort en moyenne 16 heures par jour. Alors, pourquoi seulement le tiers des adultes prennent-ils le temps de faire une sieste? Décortiquons les impacts de la sieste minute par minute, pour mieux observer ses bienfaits…

Une sieste de 10 à 20 minutes

Une sieste express comme celle-ci est idéale pour remettre sur le piton, comme on dit! Ses trois effets principaux (tous positifs) :

meilleure concentration plus de vigilance bonne humeur instantanée (ou presque!)

Une sieste de 30 minutes

Si, pour une quelconque raison, vous n’avez pas eu une bonne nuit de sommeil, cette sieste est tout indiquée pour vous.

Son effet positif :

elle se veut récupératrice, donc elle « répare » votre corps.

Son effet négatif :

au réveil, vous vous sentirez un peu dans les vapes…

Une sieste de 60 minutes

Un peu comme la sieste de 30 minutes, vous pouvez vous sentir étourdie, à votre réveil. Cependant, ce repos d’une heure a quatre résultats gagnants sur votre corps :

amélioration de votre mémorisation meilleure disposition à l’apprentissage meilleure résolution de problème meilleure prise de décision

Une sieste de 90 minutes

Dernière catégorie de sieste, parce que si vous dormez plus longtemps, vous êtes aussi bien de faire l’équivalent d’une nuit de sommeil, tant qu’à ça! En effet, cette durée de sieste représente un cycle complet de sommeil.

Ses bienfaits :

elle stimule votre mémoire émotionnelle et procédurale (ça, c’est la mémoire du savoir-faire et des habiletés motrices)

elle active votre sens de la créativité.

La sieste en quelques chiffres intéressants

38 % des hommes font des siestes, alors qu’on parle de 31 % des femmes.

% des hommes font des siestes, alors qu’on parle de % des femmes. 34 % des employeurs permettraient à leurs employés de faire une brève sieste, au boulot.

% des employeurs permettraient à leurs employés de faire une brève sieste, au boulot. Faire une sieste 3 fois par semaine pourrait réduire de 37 % les risques de développer une maladie du cœur.

fois par semaine pourrait réduire de % les risques de développer une maladie du cœur. Apparemment, boire 1 tasse de café et faire une sieste de 20 minutes par la suite s’avère une recette miraculeuse pour de nombreuses personnes!

tasse de café et faire une sieste de minutes par la suite s’avère une recette miraculeuse pour de nombreuses personnes! Le corps humain serait « programmé » pour avoir besoin de sommeil pendant 2 heures l’après-midi, spécifiquement entre 13 heures et 15 heures. Les habitants de certains pays prennent d'ailleurs une pause durant cette période de la journée.

Et vous votre sieste, vous la vivez comment?

(sources : comment-economiser.fr, disturbmenot.co et sciencefocus.com)