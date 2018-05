Les signes qui montrent que vous mangez trop de sucre

Véritable fléau, la surconsommation de sucre est liée à de nombreux problèmes de santé, prévient l’Organisation mondiale de la santé. Obésité, diabète, caries… ces problèmes s'amplifient quand on abuse du sucre. Voici quelques symptômes indiquant que vous devriez en diminuer votre consommation.

Des symptômes annonciateurs

Parmi les premiers signes d’alerte d’une trop forte consommation de sucre, on trouve les problèmes de peau.

En effet, une étude publiée dans le Journal of Academy of Nutrition and Dietetics révèle un lien entre une alimentation riche en sucre et l’augmentation des problèmes d’acné ou de rosacée.

De plus, les pics de glycémie dus à cette surconsommation sont responsables d’un état de fatigue générale et du ralentissement des capacités cognitives. Ils causent aussi des sautes d’humeur!

Enfin, la prise de poids et l’apparition de caries constituent également un bon indicateur d'abus.

L'industrie alimentaire est grandement coupable: elle ajoute du sucre raffiné dans un grand nombre de produits. Pour éviter les mauvaises surprises, il suffit de bien lire les listes d'ingrédients et d'y repérer tout ce qui s'appelle sucre, glucose, sirop de maïs, concentré de jus de fruits, dextrine et autres mots en -ose.

Comme dans tout, la modération a bien meilleur goût, mais à plus forte raison quand notre santé en dépend!

Diminuez votre consommation de sucre