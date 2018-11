Il peut être difficile de fermer l’œil. Que ce soit à cause du stress, de pensées qui vous préoccupent ou de toutes autres raisons, ce n’est pas plaisant de ne pas s’endormir. Voici donc quelques solutions pour en finir avec votre insomnie !

Tout d’abord, essayez de prendre le plus de soleil possible durant la journée et dormez dans la grande noirceur. De plus, allez dormir à des heures régulières et ne faites pas de sieste au milieu de la journée. Évitez notamment l’alcool, la drogue, les somnifères et les boissons stimulantes comme cafés, thés, boissons énergisantes, etc. En outre, évitez de faire de l’activité physique intense après 20 h. Optez plutôt pour une activité relaxante comme lire un bon livre. Il vaut mieux choisir une activité qui ne requiert pas d’écrans, car ceux-ci peuvent vous empêcher de dormir. Garder son téléphone intelligent lorsqu’on dort n’est donc pas la meilleure idée. Un autre truc est de garder votre lit pour le sommeil uniquement. Si vous avez tendance à lire ou écouter des séries dans votre lit, il serait préférable de choisir un autre lieu. De même que si vous vous réveillez la nuit, sortez de votre lit et allez faire une activité relaxante ailleurs. Vous y retournerez lorsque vous aurez à nouveau sommeil. Finalement, le stress est une des causes de l’insomnie. Ne soyez donc pas anxieux à l’idée de vous coucher et limitez vos attentes. Ayez en têtes de plus petits objectifs et ainsi, vous serez heureux de votre progression.

