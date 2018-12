Et si le stress du temps des Fêtes cachait un problème plus sérieux ?

Le temps des Fêtes est une période très stressante de l’année. Magasinage de cadeaux de Noël, rencontres avec la parenté éloignée, préparation du repas, achat d’une tenue chic, maquillage, coiffure... en plus des examens de fin de session ou du travail intense au bureau. Est-ce que ce stress serait lié à autre chose que la surcharge de travail ? Un problème qui va au-delà de la déprime saisonnière ?

Le déséquilibre des hormones

Vous pourriez être en train de souffrir de déséquilibre hormonal. Soyez attentifs à vos symptômes pour être en mesure de bien traiter votre problème de santé. Est-ce que le stress quotidien que vous vivez vous épuise jusqu’à en être fatigué même après une bonne nuit de 10 heures ? Si tel est le cas, c’est peut-être votre taux de cortisol qui a été déréglé en raison du stress intense. Plusieurs autres signes sont à observer dont la perte de cheveux, l’envie de sucreries, l’acné adulte, les troubles digestifs, la variation du poids, la frilosité. Les hormones ont souvent un lien avec la sudation, l’anxiété et la pilosité. Ce sont donc d’autres facteurs à observer. Allez consulter un médecin si vous croyez souffrir d’un déséquilibre hormonal afin de traiter votre problème le plus rapidement et le plus efficacemenet possible.

Vous aimerez aussi