Tout savoir sur le Bio-Oil

Produit le plus vendu dans une vingtaine de pays, l’huile Bio-Oil est un incontournable pour toutes les femmes qui désirent atténuer l’apparence des cicatrices et de la cellulite. Mais pour que le produit soit efficace, l’application doit suivre certaines règles.

Des usages multiples

Bio-Oil est une huile aux multiples usages : elle atténue l’apparence des vergetures et des cicatrices, elle corrige le teint irrégulier et les défauts d’une peau déshydratée et elle lutte contre le vieillissement cutané. De nombreuses utilisatrices dans le monde sont conquises par le produit, mais pour que son application ait des résultats, il faut du doigté et de la persévérance.

Comment l'utiliser

Contre les vergetures, il faut frictionner l’huile jusqu’à son absorption complète, 2 fois par jour et pendant plusieurs mois. Les premiers résultats peuvent apparaitre entre 3 et 6 mois selon la réactivité de la peau. Contre l’apparence des cicatrices (d’acné par exemple), une fois la cicatrisation terminée, le produit s’applique par mouvements circulaires. L’utilisation conseillée est de 2 fois par jour, pendant un minimum de 3 mois. Pour lutter contre le teint irrégulier et la peau déshydratée, l’huile s’étale sur les zones atteintes en massant. Enfin, pour le vieillissement de la peau, l’application se fait soit sur les zones à traiter, soit sur l’ensemble du visage. Un massage deux fois par jour est suggéré.

Bio-Oil n’est pas un produit bio comme son nom pourrait l’indiquer. Elle contient certes des extraits de plantes et de vitamines, mais aussi de la paraffine. Même si beaucoup d’utilisatrices ont pu profiter de ses bienfaits, les résultats de l’application de cette huile sont différents selon chaque individu… comme pour tous les produits de beauté.