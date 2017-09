Ces hommes donneraient les meilleurs orgasmes﻿

L’orgasme féminin ne se limite pas seulement au point G. Une nouvelle étude vient de révéler que certains types de personnalités d’hommes seraient plus enclins à satisfaire une femme que d’autres.

Messieurs, vous êtes drôles, créatifs et émotionnellement chaleureux? Vous avez donc plus de chances de satisfaire une femme au lit que les autres, révèle une recherche récemment publiée dans Socioaffective Neuroscience & Psychology.

Effectuée auprès de 103 femmes célibataires âgées de 20 à 69 ans, l’étude s’est attardée sur leur passé sexuel. Il en ressort que la personnalité des hommes aurait une forte influence sur l’intensité des orgasmes chez une femme.

« Le profil trouvé dans nos résultats suggère que les orgasmes des femmes dépendraient plus de traits potentiellement représentatifs de l'investissement et de l'attention (par exemple la fidélité ou la chaleur émotionnelle), marqueurs classiques de bons gènes et de masculinité », peut-on lire dans les conclusions de la recherche.

Le sexe selon le zodiaque

Il y a donc davantage que la technique et l'apanage viril!