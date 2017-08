Ce qu'il faut savoir si vous restez pris dans un ascenseur

Il vous est sans doute déjà arrivé de vous retrouver coincé dans un ascenseur et d’imaginer les pires scénarios; ou pire, vous redoutez le jour où cela se produira? Pas de panique! Voici ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut faire quand on se retrouve bloqué.

Premièrement, restez calme et tentez de rassurer les autres personnes présentes qui semblent en voie de céder à la panique. Autrement dit, rien ne sert de presser tous les boutons ou de vous lancer dans des manoeuvres qui pourraient empirer les choses.

Pour ceux qui craignent de manquer d’air, sachez que la ventilation est assurée, même en cas de panne (fiou!). Maintenant, si ce n’est pas déjà fait, appuyez sur le bouton d'ouverture des portes; il se pourrait que cela fonctionne, eh oui!

Si rien ne se passe, appuyez sur le bouton d’urgence. Faites également usage de l’interphone ou du téléphone dans la cabine pour informer le gardien de sécurité ou le concierge de votre présence. Prenez des pauses pour vérifier si quelqu’un vous entend. Si jamais vous constatez que l’appareil ne fonctionne pas, vérifiez si un autre bouton, par exemple avec un symbole de «pompier», se trouve à disposition et appuyez sur ce dernier.

Bien sûr, si votre téléphone mobile le permet, appelez de l'aide, et finalement, si rien de tout cela ne fonctionne, faites du bruit pour attirer l'attention de quelqu’un. Ne tentez surtout pas d’ouvrir les portes en les écartant le plus possible avec vos bras ou vos jambes, elles pourraient se refermer sur vous et vous blesser gravement. La trappe du plafond est également à éviter. Ne pouvant être débarrée que de l’extérieur, vous risquez de vous blesser inutilement. Bref, afin d’éviter le pire, prenez votre mal en patience et attendez le secours de personnes formées aux techniques d'évacuation sécuritaire.

Pour atténuer le stress, respirez calmement et essayez de vous changer les idées, que ce soit en lisant un journal, en discutant avec le gardien de sécurité ou en jouant à un jeu sur votre téléphone, par exemple.

Vous pensez encore que vous pourriez faire comme Bruce Willis et vous en sortir par votre propres moyens? Voici une vidéo qui devrait vous dissuader.



Pour activer les sous-titres en français, sélectionnez settings, subtitles, auto-translate puis la langue.