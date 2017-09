L’apparition de la vie sur Terre serait due à un réacteur nucléaire

Comment la vie est apparue sur Terre est une question qui taraude les esprits des scientifiques depuis longtemps. Une nouvelle hypothèse vient d’être émise, et ce serait l’une des idées les plus plausibles à ce jour!

Des scientifiques envisagent que la création de l’ADN serait le résultat d’une réaction chimique en chaîne de type nucléaire.

Il y a des milliards d’années, la Terre avait beaucoup plus d'uranium 235 que maintenant. La chaleur émanant des volcans et du mouvement des plaques tectoniques additionnée à cet uranium aurait créé des geysers nucléaires qui ont conduit à la formation d'acides aminés et d'ADN.

Le nucléaire serait-il donc à l’origine de la vie? D’autres études seront menées en ce sens. Le mystère de la vie sera peut-être bientôt résolu!