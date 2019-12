Calendrier des prochaines pleines lunes au Québec

NASA - Wikipédia Pourquoi la Lune est-elle parfois « pleine »? La pleine lune correspond en fait à une phase lunaire durant laquelle toute la surface lunaire visible est éclairée par le Soleil. Pourquoi la Lune est-elle parfois « pleine »? La pleine lune correspond en fait à une phase lunaire durant laquelle toute la surface lunaire visible est éclairée par le Soleil.

Pour être visible depuis la Terre, la Lune qui tourne en orbite autour de la Terre, doit être à la fois orientée vers la Terre et le Soleil. C’est aussi durant la phase de pleine Lune que peut se produire une éclipse lunaire ou encore une super Lune.

Ce que l'on appelle la nouvelle lune, est donc la phase opposée, se produisant lorsque la Lune se trouve exactement entre le Soleil et la Terre. La durée entre 2 pleines lunes est d'environ 29 jours (29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,9 secondes pour être plus exact), il s’agit du mois lunaire.

Les phases lunaires sont ainsi également à l'origine de la semaine et du mois. Quant au cycle lunaire, on lui attribue toutes sortes d’influences. Le phénomène des marées est une des manifestations les plus visibles de l’influence exercée par la Lune sur la Terre.

Les pleines lunes 2020 au Québec

Voici un calendrier de toutes les pleines lunes qui auront lieu au Québec en 2020.

DATES HEURES 10 janvier 2020 14 h 21 9 février 2020 2 h 33 9 mars 2020 12 h 48 7 avril 2020 21 h 35 7 mai 2020 5 h 45 5 juin 2020 14 h 12 4 juillet 2020 23 h 44 3 août 2020 10 h 59 2 septembre 2020 0 h 22 1 octobre 2020 16 h 05 31 octobre 2020 9 h 49 30 novembre 2020 29 décembre 2020 4 h 30 22 h 28

Vrai ou faux? La Lune influence ces éléments

