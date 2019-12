Des maisons fabriquées avec une imprimante 3D pour les plus démunis

L’imprimante 3D est une invention qui ne cesse de nous en mettre plein la vue! Et si on vous disait que cette technologie pouvait aussi jouer un rôle social? Un projet de développement immobilier d’une cinquantaine de maisons est en cours dans la région du Tabasco, au Mexique, afin de loger des familles dans le besoin. Cette initiative risque de faire des petits si tout se déroule bien, et de changer la vie de plusieurs habitants de régions aux prises avec des problèmes de pauvreté.

Avez-vous déjà rêvé de vous bâtir une nouvelle maison sans devoir passer des mois sur un chantier de construction? C'est désormais chose possible, si l'on en croit cette nouvelle. Et ce n'est pas qu'une seule maison qui sera imprimée, mais bien un quartier en entier!

Selon CNN, on prévoit que les 50 maisons seront construites d’ici la fin de 2020. La semaine dernière, les deux premières habitations voyaient le jour dans une région touchée par des séismes. Leur design a donc pris en compte ce facteur afin de s’assurer qu’elles tiennent le coup lors d’épisodes de tremblements de terre, en plus de les garder au sec durant des pluies diluviennes. Ces familles vivent seulement quelques dollars par jour, et durant la saison des pluies, il n’est pas rare que l’eau monte au genou.

C'est une collaboration entre New Story et ICON, à qui l'on doit cette initiative, qui aura nécessité plus de 18 mois de planification.

En plus de l'avancement technologique que cela représente, ce projet donnera également des ailes à des gens financièrement démunis dans des régions du monde où il est commun de devoir faire face à certains défis au niveau économique, géologique et météorologique.

L’architecture est inspirée du style «sud-ouest» avec, en plus, des murs légèrement courbés. La taille des maisons est de 500 pieds carrés et comprend deux chambres à coucher, une salle de bain, un salon et une cuisine. Quoique la valeur des maisons ne soit pas encore établie, les familles qui y demeureront devront payer entre 20 et 30 % de leur revenue afin que cette option demeure abordable pour la population locale.

New Story Charity

Les organisateurs espèrent que les futurs habitants développeront un sentiment fort au sein de la communauté.

L’imprimante est constituée de tuyau d’une taille de 33 pieds afin de produire les murs, une couche de ciment à la fois. La construction de deux maisons peut prendre de quelques heures à quelques jours.

Les avantages de construire une maison à l'aide d'une imprimante 3D

Alors qu'une maison bâtie de manière traditionnelle peut prendre beaucoup de temps et d'efforts, en plus de gaspiller des matériaux, une habitation faite par imprimante 3D offre divers avantages. Selon New Story on dénote entre autres :

L'accélération de la vitesse des travaux;

Moins de travaux manuels;

L'utilisation de matériaux résilients et abordables;

L'efficience énergétique;

Une diminution des étapes de conceptions et de construction.

Les premiers occupants devront cependant patienter d’ici à la fin du chantier puisqu’il est trop dangereux pour eux d’emménager dans cette zone durant la phase de construction.

