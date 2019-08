Vous aimez les chiens plus que tout au monde, mais vous n’avez pas le droit d’en avoir à la maison? Une solution s'offre désormais à vous, grâce à Dogtime Community, cette application qui vous permet de vous en louer un, le temps d’une promenade au parc ou d’une sieste sur le divan. Et ce, sans les responsabilités d'en avoir un à temps plein...

Mais est-ce vraiment une bonne idée? On fait le tour de cette nouveauté techno afin de faire le bilan et comprendre comment ça fonctionne.

Pourquoi louer un chien?

Parfois, les gens apprécient de passer un moment en compagnie d'une boule de poils sur quatre pattes! Que ce soit parce que vous avez envie de vous remonter le moral, pour voir si vous êtes prêts à adopter un chien, parce que vous cherchez des activités pour occuper vos temps libres, ou simplement par amour des animaux, il y a plein de bénéfices à s'entourer d'animaux.

La zoothérapie est réellement bénéfique à la santé des humains. Mais encore faut-il être certain qu'il y a un bon match entre l'animal et l'humain.

Comment ça fonctionne Dogtime Community?

Si vous avez envie de faire connaissance avec un nouvel animal, vous pouvez sélectionner un chien sur l’application afin de vous organiser un tête-à-tête avec lui en sélectionnant une plage horaire.

Après avoir envoyé votre demande, vous n’avez qu’à attendre une réponse du propriétaire.

Et contrairement aux repas que vous vous faites livrer, sachez que ce sera à vous à aller récupérer l’animal chez son propriétaire à l’heure prévue, pas lui!

Comment louer un chien sur Dogtime Community?

Que ce soit pour des moments personnalisés, des évènements corporatifs, des fêtes d’anniversaire, des thérapies ou des séances de photos, il y a un chien quelque part qui sera disponible.

Il suffit de payer 9,99 $ par mois pour avoir accès à des centaines de chiens dans votre région.

L’App est disponible sur l’App Store et Google Play.

Vous bénéficierez de 30 jours gratuits d’essai à l’inscription. Chaque animal a un taux horaire qui peut varier. Il faut toujours tenir le chien en laisse, à moins d’aller dans un parc à chien en enclos. Il est aussi interdit de nourrir le chien, sauf si le propriétaire vous l’a explicitement autorisé par écrit.

Comment inscrire son chien

Si vous avez un animal que vous aimeriez louer de temps en temps pour qu'il se fasse des nouveaux amis, il est possible d'inscrire votre animal de compagnie dans la banque de chiens.

Les critères pour inscrire son chien sur Dogtime Community

Selon le site web de l’application Dogtime Community, les chiens qui participent à ce programme ne doivent pas être agressifs envers les étrangers, ils doivent être vaccinés et enregistrés légalement.

Si vous hésitez à confier votre pitou à un inconnu, on vous comprend! Il est possible pour les propriétaires de chiens qui le désirent d’être présents durant la location afin de voir que tout se passe bien.

Quoi que ceci puisse être l'occasion pour un chien de socialiser avec des gens, surtout si le propriétaire est occupé (mais en même temps, les gens trop occupés pour avoir des animaux de compagnies ne devraient peut-être pas en avoir?), il faut comprendre qu'on ne sait pas non plus d'une fois à l'autre sur qui on va tomber pour louer notre cabot chéri.

Il faut donc faire confiance à la personne que tout se passera bien! Devrait-on oser le risque?

Rencontrer des chiens en voyage

L'application mobile gagne en popularité dans le monde entier, et si vous voulez flatter des chiens en voyage, pourquoi pas!

L’application est disponible dans de nombreuses villes autour du globe.

Pour ou contre la location de chiens?

À l’ère où les attaques de chiens font la polémique sur la place publique et où la réglementation devient de plus en plus sévère pour les propriétaires afin d'assurer la sécurité du public, c’est quand même risqué d’aller louer un chien inconnu, autant pour le client que pour le chien.

L’animal pourrait ne pas apprécier son nouvel emploi du temps et mal réagir. Il pourrait aussi être ravi de faire la connaissance de nouveaux amis qui le traiteraient aux petits oignons...

Cela dit, c’est une entente de bonne foi entre les deux partis et l’application se dégage de toute responsabilité si quelque chose ne tournait pas rond.

Alors, la location de chien via une app mobile, ça vous dit, ou pas du tout?

Source : Narcity