La file d’attente pour les toilettes des femmes est toujours plus longue que celle pour les toilettes des hommes, mais pourquoi?

Évidemment, vous pensez qu’il s’agit là du simple résultat des femmes prenant plus de temps que les hommes aux toilettes. Pourtant, les femmes ne prendraient en moyenne que 30 secondes de plus que les hommes lorsqu'elles font usage d'une toilette publique... et ce, pour des raisons de logistique!

Barrer la porte, enlever un vêtement, s’accroupir, remonter le vêtement (et on ne parle pas de combinaisons ou encore de gestion de serviette hygiénique); ces petits gestes ajouteraient donc en moyenne 30 secondes au petit coin pour une femme. Cela ne parvient donc pas à expliquer une attente moyenne de plus de 6 minutes pour les femmes, contre seulement 11 secondes pour les hommes!

Comment expliquer cet écart considérable?

D'après une étude menée par l’Université de Gand, les hommes auraient en fait plus de toilettes disponibles! Pensez-y, pour une superficie égale, les toilettes d’hommes peuvent disposer de 10 urinoirs et de 2 toilettes fermées, contre 10 toilettes fermées du côté des femmes. C’est donc 2 en moins pour les femmes, sans compter qu’une toilette se retrouve souvent hors d’usage du côté des dames, étant donné l’usage plus fréquent, ce qui peut nous mener à 9 contre 12… au minimum.

Alors, que serait la solution optimale? D'après les chercheurs, il faudrait opter pour des toilettes mixtes, tout simplement! Eh oui, des toilettes unisexes permettraient de réduire le temps d’attente du côté des dames de 63 %!

Voyez les résultats de cette étude dans la vidéo ci-dessous.

Pour activer les sous-titres en français, allez dans paramètres, sélectionnez sous-titres et la langue de votre choix.