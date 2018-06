La Lune se réchauffe : un bouleversement climatique causé par l’homme

L’homme est responsable de bien des maux de notre planète, et d’après une récente étude scientifique, il serait également responsable du réchauffement climatique... de la Lune.

Une hausse de température suspecte

Depuis les années 70, les scientifiques essaient de percer le mystère de la hausse de température de 2 °C de la Lune, sans grand succès. Or, depuis huit ans, l’Université de Lubbock, au Texas, étudie des mesures de température du satellite prises entre 1975 et 1977 et les compare avec les plus récentes données. Les chercheurs sont arrivés à la conclusion que c’est en marchant, en soulevant la poussière du sol et en installant des instruments de mesure terrestres que les astronautes ont fait augmenter la température de la Lune.

«Lorsque l’on installe des instruments de mesure, on peut perturber l’environnement de l’endroit où l’on veut récolter des données, explique Seiichi Nagihara, géophysicien. Un aspect à prendre en considération dans la conception des futurs instruments à déployer sur la surface de la Lune.»

Que l’on se rassure, cette montée de température n’a pour l’instant aucune incidence sur le satellite. Toutefois, cette découverte fait prendre conscience aux scientifiques de la nécessité d'être prudent quant aux méthodes employées lors de l’exploration de planètes « vierges ».

