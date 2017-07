Réussir son feu de camp grâce à la science!

Si vous vous êtes déjà demandé quel était le secret pour réussir son feu de camp, le voici! D'après la science, il faut idéalement créer différents étages de combustibles (du combustible le plus rapide, au plus lent) en opter pour une forme pyramidale.

Concrètement, comment faire?

Pour la base du feu, faites d'abord quelques boules de papier sans trop les écraser - les froisser plutôt grossièrement suffit - et disposez-les en cercle.

Si le sol est mouillé, prenez d'abord soin d'isoler la base à l'aide d'une sorte de claie (une couche de pierres ou de bois sec). Ajoutez quelques brindilles de bois minces et assez secs, puis des branches un peu plus grosses.

Ensuite, disposez des branches de bois de taille moyenne, et enfin, posez les bûches de façon à former une pyramide ou un cône (comme l’image ci-dessous). Assurez-vous que l'air puisse circuler.

Adrian Bejan via sciencesetavenir.fr

Étape par étape!

Vous pouvez maintenant allumer le papier à la base. Attendez un peu et vous verrez bientôt le feu prendre vie. Les plus petites brindilles brûleront d'abord, puis les plus grosses branches et ainsi de suite, jusqu'aux bûches, qui prendront plus de temps à se consumer. Alimentez votre feu avec du bois moyen ou du petit bois, toujours en laissant un peu d'espace pour que l'air puisse circuler... et le tour est joué!

Mais tout ça vous semblait bien logique et «naturel? En effet... D'après Adrian Bejan, professeur de génie mécanique à l'Université Duke, ce type de feu est celui que l'on aurait tendance à faire «naturellement».

«Les humains de toutes les époques ont compté sur ce design, souligne Bejan. La raison en est que cette forme est la plus efficace pour le flux d'air et de chaleur», indique celui-ci.

Bref, on retient l’idée de la pyramide et des étages, et si on désire maîtriser «l'art du feu» en toutes circonstances, ne reste plus qu'à regarder comment font les scouts!

