Un robot devient citoyen d'Arabie saoudite

Un événement hors du commun vient d’avoir lieu en Arabie saoudite : un robot vient d’obtenir sa citoyenneté.

Les technologies sont tellement avancées qu’aujourd’hui, les robots peuvent penser et agir par eux-mêmes. C’est d’ailleurs l’un d’entre eux, Sophia, qui a reçu l’insigne honneur de devenir citoyenne d’un pays, à l’égal d’un être humain.

Le robot humanoïde est doté d’une intelligence artificielle et a été fabriqué par l’entreprise hongkongaise Hanson Robotics. Lors de la cérémonie d’obtention de la citoyenneté, Sophia a pris la parole devant un parterre de journalistes et d’investisseurs.

