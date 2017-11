Le secret du bonheur d’Einstein vendu aux enchères

Albert Einstein, l'un des plus éminents savants de notre histoire, a laissé 2 notes remplies de conseils concernant le bonheur. Les documents, mis aux enchères, viennent d'être vendus pour la bagatelle de 1,56 million de dollars.

C'est en octobre 1922, alors que le scientifique séjournait au Japon pour donner une série de conférences, qu'il a offert ces notes à un coursier en remplacement du pourboire.

Sur la première lettre, populairement appelée la « lettre du bonheur », on peut y lire : « Une vie calme et modeste apporte plus de bonheur que la poursuite du succès combinée à une agitation constante ». Cette missive vient d’être vendue à un acheteur anonyme au prix de 1 560 000 $.

Sur la seconde note, vendue au prix de 240 000 $ à un autre acheteur anonyme, on retrouve le conseil suivant : « Là où il y a une volonté, il y a un moyen. »

En savoir plus sur le bonheur

On connaît son génie pour la science, mais finalement Albert Einstein était aussi un grand sage!