Des vêtements intelligents dignes de Retour vers le futur!

Dans un futur proche, vos vêtements intelligents pourront peut-être recharger votre téléphone, vous ouvrir la porte du bureau ou changer de couleur pour votre 5 à 7 ! De nouvelles technologies qui pourraient faire beaucoup pour simplifier notre quotidien !

Sésame, ouvre-toi !

Les clés seront bientôt un objet du passé : des ingénieurs ont présenté un nouveau tissu capable d’enregistrer des données… et de déverrouiller les portes !

Cette super-étoffe, tissée de fils de cuivre et d’argent, réagit à la présence d’un aimant : la polarité des atomes dans ses fils s’oriente dans un sens ou dans l’autre, révélant un code binaire qui peut être détecté par un magnétomètre.

Le tissu serait résistant au lavage, au séchage et au repassage, et pourrait s’intégrer à une vaste gamme d’objets. Ceinture, cravate, sac à main… Il ne vous restera plus qu’à choisir votre accessoire fétiche... et à le scanner pour entrer chez vous !

Bougez et chargez !

Plus ingénieux encore, des scientifiques de l’Université Standford ont créé un tissu fait de polymères synthétiques et de fibres de laine, qui récupère l’énergie solaire et motrice pour la transformer en électricité. Résultat : le textile pourrait alimenter en permanence une montre électronique ou charger directement un téléphone portable !

Le futur, c’est maintenant

Certains de ces vêtements intelligents sont même déjà sur le marché, comme ce maillot de bain doté de capteurs UV qui alerte l’utilisateur lorsqu’il a assez pris de soleil.

L’actrice Claire Danes a aussi fait sensation au Met Gala, en 2016, dans une robe lumineuse digne de celle Cendrillon. Sa robe a inspiré la création de tenues dont les couleurs et les motifs changent avec la température corporelle ou se contrôlent grâce à une application mobile. De quoi faire rêver !