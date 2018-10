Voici le rollerblade du futur !

Après les patins à quatre roues, les patins à roues alignées et les souliers à roulettes, les rollers continuent de se moderniser. Le marché accueille désormais les « Drift W1 e-skates », des patins motorisés au look futuriste... qui nous donnent hâte de rouler !



« Élégants, cool et amusants à maîtriser. » Voilà comment ces patins nouveau genre sont décrits par la compagnie Segway, qui a présenté le produit lors du salon IFA de Berlin qui se tenait au début du mois de septembre.



Équipés d’une roue électrique, ils permettent à l’utilisateur de se déplacer à une vitesse de 12 km/h avec une autonomie de 45 minutes.



Des patins motorisés

Semblables à de mini planches à roulettes installées sous chaque pied, les Drift W1 requièrent de balancer notre poids vers l’avant pour avancer, pour reculer ou pour tourner sur soi-même. En outre, des pare-chocs en caoutchouc situés à l’avant et à l’arrière du patin permettent à l’utilisateur de tituber sans craindre de se blesser.



Segway



Les jeunes seront sans doute séduits par l’allure moderne de ces rollers... mais Segway ne semble pas avoir oublié l’opération charme pour les plus vieux. Les Drift W1 se démarquent certainement de tous les autres produits de ce type par leur poids de 7 kg, qui leur permet d’être facilement transportés dans un sac. Ainsi, l’utilisateur peut passer du boulot au 5@7 sans encombrement et avec style.



Bien sûr, c’est à la condition de savoir maîtriser son équilibre… et de débourser environ 400 $ !

Vous aimerez aussi