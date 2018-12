Soyez gentille et vous vivrez plus longtemps!

La bonté et la gentillesse sont de belles qualités et ça vous fait certainement beaucoup de bien de vous entourer de personnes qui les possèdent! Dégager de telles énergies positives au quotidien, alors que la vie est parfois parsemée d’embûches, ça peut devenir difficile… Mais ça vaut la peine d’essayer : des études démontrent que les personnes gentilles et pleines de bonté vivent plus longtemps!

En cette journée de la Guignolée des médias, il est important de se rappeler des gestes bien simples comme faire preuve de gentillesse et de bonté, justement. Parce que oui, prendre un moment pour aider une personne dans le besoin, ça peut vous sembler être un tout petit pas, mais c’est énorme! Puis, on a désormais la preuve que juste un sourire ou quelques mots gentils peuvent faire du bien au cerveau et au corps, en plus de réchauffer le cœur…

De la gentillesse dans le berceau!

Les notions de partage, de politesse et de respect sont des valeurs importantes à montrer aux enfants. Mais avant même qu’ils ne soient en mesure de vraiment appliquer ces principes au quotidien, le cerveau, lui, a déjà capté l’essentiel. En effet, des recherches démontrent que de montrer le pouvoir de la gentillesse aux enfants stimule leur cerveau, principalement la partie reliée à l’expression de la joie. Ainsi, ça les aide à ressentir moins de nervosité face à l’inconnu qui les entoure et, du coup, développer un sentiment d’appartenance… En voyant tout l’impact d’un petit geste, ça donne le goût de recommencer, de répandre le bonheur!

La bonté et la gentillesse à l’âge adulte

Avec le rythme de vie effréné que tout le monde mène, il est facile de perdre un peu le fil du temps et de vous perdre, par la même occasion, dans l’environnement qui vous entoure. D’ailleurs, des thérapeutes expliquent que si certains adultes se sentent seuls, c’est parce qu’ils ont oublié de vivre le moment présent, de connecter avec les autres… Ce serait précisément là que la bonté et la gentillesse peuvent intervenir. En posant des gestes qui font du bien, même votre pression artérielle pourrait s’en voir diminuée! Moins de stress, mais plus de bonheur : c’est une belle équation, n’est-ce pas?

Et si le secret d’une belle et longue vie en santé, c’était seulement ça? La bonté et la gentillesse mènent loin! C’est un pensez-y bien.