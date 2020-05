Tik Tok : le phénomène viral qui a marqué le confinement

Tous les moyens sont bons pour se divertir, lors de cette pandémie de COVID-19* qui a occasionné un confinement mondial. Parmi ces moyens de divertissement, l’incontournable numéro un est certainement Tik Tok. Que vous en soyez vous-même un adepte ou que les vidéos de vos proches commencent à vous tomber sur les nerfs, peu importe : impossible de nier que ce phénomène attire votre attention! Et si on tentait de démystifier cet engouement…

Si votre mémoire est bonne, vous devriez vous souvenir qu’en janvier dernier, on a, en quelque sorte, prédit le coup quant à cet engouement phénoménal et soudain pour l’application Tik Tok. En effet, si en début d’année on tentait de vous en dresser un portrait sommaire en vous laissant entendre que Tik Tok commençait à gagner énormément de terrain, en terme de popularité sur Instagram et Facebook (celui-ci, on va se le dire, se fait déjà « gruger » un bon nombre d’adeptes par Instagram), aujourd’hui on peut carrément admettre que Tik Tok est la reine des applications du confinement!

C’est le temps de décortiquer ce phénomène de société et de l’observer sous tous ses angles.

La naissance d’un petit bijou du divertissement de l’ère moderne

Effectuons un petit retour en arrière, afin de bien apprivoiser les notions de base de Tik Tok. Cette dose de pur divertissement nous provient directement de la Chine et a vu le jour quelque part en 1996. L’objectif premier de cette application est loin d’être complexe : partager des vidéos en tentant de se démarquer le plus possible. D’ailleurs, comme ce fut le cas avec YouTube par le passé, quelques personnes ont vu leurs 15 secondes de gloire (les vidéos partagées via Tik Tok durent normalement entre 3 et 60 secondes, mais la moyenne serait de 15 secondes) les propulser au firmament. Ainsi, après les youtubeurs, il existe également aujourd’hui des stars nées sur Tik Tok, principalement de jeunes adultes populaires auprès des adolescents.

Règle générale, les vidéos de Tik Tok peuvent se diviser en trois catégories :

danse et lip sync

gags et sketchs comiques

missions impossibles et défis à relever

Cette dernière catégorie permet aux utilisateurs d’explorer leurs aptitudes à divers niveaux. Par exemple, mettre de l’avant vos talents culinaires, c’est très tendance sur Tik Tok. Après la vague du café Dalgona dont Instagram se remet à peine, voilà que les accros de Tik Tok se lancent dans la production excessive de céréales aux mini pancakes (crêpes, en bon français).

Appétissant et addictif? Oui, ça l’est!

Quand un hit semi-oublié des années 1990 refait surface… et que tout le monde veut se l’approprier

Un des plus grands succès actuels de Tik Tok, vous l’avez probablement vu, parce que les chances sont que la majorité de vos contacts sur vos réseaux sociaux se sont follement amusés à y aller de leur propre version. Dans les faits, c’est vers la fin de l’année 2019 qu’une première version de ce petit chef-d’œuvre a été enregistrée, mais c’est à « l’apogée » du confinement qu’on y a eu droit, à toutes les sauces.

Bref, cette vidéo musicale a clairement réussi à se tailler une place parmi les nombreux défis de danse sur Tik Tok ou les captions d’écran cocasses mettant en vedette des animaux de compagnie.

Sourires et rires garantis par des stars bien de chez nous

Même si la populaire application peut garantir un certain succès à qui le veut, une poignée de visages avec lesquels on est déjà familiers se prêtent eux aussi au jeu, pendant ce confinement à la maison. Ainsi, du côté du Québec, des personnalités publiques parviennent à se démarquer avec leurs vidéos « tiktokiennes » amusantes. C’est le cas, notamment, de :

Étienne Boulay (approximativement 117 200 abonnés)

Rosalie Vaillancourt (approximativement 40 400 abonnés)

Sophie Nélisse (approximativement 18 700 abonnés)

Maripier Morin (approximativement 2500 abonnés)

Philippe Laprise (approximativement 95 900 abonnés)

Reste à savoir si ceux qui ont « abusé » de Tik Tok durant le confinement y seront encore accros une fois que la vie reprendra un rythme plus normal…

(sources : latribune.ca, billie.ca et ici.radio-canada.ca)

