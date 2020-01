TikTok : pourquoi un tel engouement auprès des entreprises?

Rapide. Efficace. Musical. Dansant. Joyeux. Accrocheur. Certes, le nouveau réseau social de l’heure peut s’attribuer tous ces qualificatifs! Mais qu’est-ce qui fait de TikTok un incontournable, dorénavant, et pas seulement auprès des ados? En effet, de plus en plus d’entreprises visent à utiliser TikTok dans leur stratégie marketing et cette idée serait plus que gagnante… Instagram, Facebook et Twitter sur le qui-vive, TikTok poursuit sa conquête!

Si vous considérez que vos doigts – et vos yeux – sont déjà assez accros comme ça aux réseaux sociaux, il vaut peut-être mieux éviter de vous emballer, à la lecture de cet article. Un peu de maîtrise de soi, une fois de temps en temps, tsé, c’est nécessaire! Sans farce, certains adeptes de TikTok vont jusqu’à dire que son utilisation en devient rapidement addictive. Facile de comprendre pourquoi les entreprises veulent désormais se tourner vers elle, alors.

Ça mange quoi en hiver ça, TikTok?!

Née en Chine quelque part en 2016, cette application ne se veut pas tant révolutionnaire que ça, quand on y pense, même si deux ans plus tard elle était la plus téléchargée sur l’App Store. Son objectif premier? Partager des vidéos, faire du « réseautage social », comme on le dit si bien dans le milieu. Dans la grande majorité des cas, les vidéos (d’une durée de 3 à 60 secondes) peuvent se diviser en trois catégories :

danse et lip sync

gags et sketchs comiques

missions impossibles et défis à relever

Évidemment, pour rendre le résultat final davantage esthétique et cool, des effets spéciaux d’accélération et de ralenti, entre autres, des filtres et des arrière-plans variés sont offerts. Ce qui est intéressant, également, c’est que ce contenu est pas mal donné à qui le veut : il n’est pas essentiel de chercher parmi vos abonnés pour accéder à de nouvelles vidéos.

Les entreprises sont séduites

Avant tout, il est important de savoir que 90% des utilisateurs de l’application TikTok sont âgés de moins de 35 ans. Créer des vidéos dites publicitaires sur TikTok s’avère une option assez simple (une fois que le principe et les bases sont bien saisis, sinon, une entreprise pourrait se faire pointer du doigt et ridiculiser) et peu coûteuse pour faire parler de soi. TikTok a une fonction dédiée aux pages professionnelles, permettant ainsi aux marques de déposer leurs annonces et publicités de toutes sortes. Plus les vidéos sont originales, créatives et de bonne qualité, plus elles risqueront d’apparaître dans le flux des adeptes de TikTok. Le mot d’ordre : rien de trop sérieux. Les entreprises doivent prioriser les vidéos éclatées et utiliser le classique hashtag. À ce propos, il existe un « défi hashtag ». En gros, celui-ci consiste à inciter les « TikTokeurs » (oui, oui, apparemment, c’est maintenant une expression!) à partager une vidéo et à trouver une façon d’utiliser un hashtag propre à une entreprise. Plus d’adeptes accepteront de relever le défi, plus l’entreprise en question aura de la visibilité, donc de la promotion à grande échelle.

Bref, bienvenue dans l’ère professionnelle TikTok… jusqu’à nouvel ordre (c’est-à-dire quand une autre application du genre prendra le dessus)!

