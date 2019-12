Top 10 des prénoms de chiots les plus populaires en 2019

Vous avez accueilli un nouveau membre dans votre famille, en 2019? Il a quatre pattes, il jappe et il est mignon comme tout? Si vous avez craqué pour un chiot cette année, vous avez possiblement longuement songé au prénom que vous vouliez lui donner… Original ou classique : quel petit nom avez-vous choisi? Consultez le top 10 des prénoms de chiots les plus populaires de 2019 pour découvrir si celui de votre toutou s’y retrouve!

Et avant que quelqu’un lance : « ben là, on parle du nom d’un chien, pas d’un enfant, quand même! », sachez que ce choix doit se faire de manière tout aussi réfléchie et judicieuse… En effet, certains experts du monde canin recommandent de se fier à des standards et à des traditions, pour sélectionner le prénom de pitou.

L’art de choisir un nom

Par exemple, il existe un Livre des Origines Français, un registre créé en 1885, qui répertorie les origines des chiens de race nés en France. Ainsi, pour ceux qui souhaitent y inscrire leur toutou, le prénom de celui-ci ne peut pas être choisi au hasard, comme ça pour le fun parce qu’il sonne amusant! Non, non : son prénom doit commencer par la lettre de l’alphabet attribuée à son année de naissance. À titre informatif, pour un chien né en 2019, c’est la lettre « P » qui est à l’honneur alors qu’en 2020, ce sera au tour de la lettre « R » de connaître son heure de gloire. Vous vous posez certainement la même question que nous : et la lettre « Q » là-dedans?!

Mais bon, ça, c’est une pratique commune en France, apparemment…

Sinon, certains propriétaires de chien préfèrent s’inspirer de la couleur des poils de l’animal ou de son tempérament pour le nommer.

Et les grands gagnants de 2019 sont…

Pour le plaisir, la compagnie d’assurance médicale pour chiens et chats Trupanion s’est donnée pour mission de passer à travers les plus de 500 000 animaux domestiques de son répertoire pour trouver le palmarès des 10 prénoms les plus populaires en 2019, chez les chiots. Sans plus tarder, voici les heureux élus (mâles et femelles confondus) :

Luna Bella Charlie Bailey Lucy Cooper Max Daisy Bear Oliver

Si le nom « Ours » (traduction du numéro 9, « Bear », évidemment) a réussi à se tailler une place parmi le top 10 de l’année, les autres sont davantage des noms qui se rapprochent de ceux des êtres humains à deux pattes… euh jambes!

Et vous? Quel est le prénom de votre pitou?

(sources : trupanion.com, caniprof.com et centrale-canine.fr)