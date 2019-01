Top 5 des races de chien préférées des Canadiens

Il n’a jamais l’air aussi heureux que quand il vous voit, même si vous avez été hors de son champ de vision pendant seulement 30 secondes. Son regard plein d’adoration vous fait fondre à tout coup. Son amour est inconditionnel. Qui est-ce? Votre chien, ça va de soi! Qu’il soit immense ou minuscule, à poil long ou court, votre toutou est une grosse partie de votre vie. Par curiosité, découvrez s’il fait partie des races de chien les plus appréciées au Canada…

Même quand il fait la pire gaffe au monde – comme déchirer les coussins de votre nouveau divan en cuir ou mastiquer vos chaussures favorites – vous êtes capable de passer l’éponge en moins de deux, parce qu’il est juste trop mignon. À vos yeux, votre chien est le plus beau. Point à la ligne. Fin de la discussion.

Bon, l’objectif de cet article n’est pas de remettre en question le degré de perfection de votre chien, mais plutôt de savoir où sa race se situe parmi les préférées des Canadiens. Voici donc le palmarès des types de chien les plus adorés au pays :

1. Labrador

Sans grande surprise, c’est le loyal et jovial Labrador qui se retrouve au top du palmarès et ce, depuis les 20 dernières années et même plus. Il est le meilleur ami de l’homme – et de la femme – avec un « M » majuscule (comme dans « Meilleur »).

2. Berger allemand

Depuis six ans, c’est le Berger allemand qui occupe la seconde place dans le cœur des Canadiens. Sportif et élégant, il peut mesurer de 55 à 65 cm. Courageux, protecteur et joueur, c’est un vrai charmeur!

3. Golden retriever

Que son poil soit très blond, voire pratiquement blanc, ou hyper doré importe peu : depuis les années 1990, le Golden retriever est un membre à part entière de bien des familles. Docile et intelligent, ses amis à deux pattes peuvent normalement apprécier sa compagnie pendant 10 à 12 ans.

4. Caniche

Frisé ou bouclé, le Caniche a parfois une apparence bien rigolote! Mais, il est la preuve vivante que les apparences sont trompeuses : il figure parmi le top 3 des chiens les plus intelligents.

5. Bouledogue français

Petit et court sur pattes, il n’en demeure pas moins ultra musclé, alors ne le sous-estimez pas… et ne sous-estimez pas son affection à votre égard, non plus! Le Bouledogue français est en effet reconnu pour être sociable, mais possessif.

À titre informatif, le reste du top 10 se dresse ainsi :

6. Bichon havanais

7. Berger shetland

8. Berger australien

9. Bouvier bernois

10. Chien d’eau portugais

Alors, votre toutou à quatre pattes est-il commun ou faites-vous preuve d’originalité, sans nécessairement le vouloir?

