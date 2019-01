Tout sur l’éclipse totale lunaire du 20 et 21 janvier

Une petite nuit blanche pour terminer le week-end, ça vous dirait? Ou, du moins, ça pourrait vraiment valoir la peine de veiller un peu plus tard dans la nuit de dimanche à lundi… En effet, le ciel nous offrira tout un spectacle dès 22 h 30 ce dimanche 20 janvier, alors qu’on aura droit à la première éclipse de Lune de l’année 2019, spécifiquement une éclipse totale qui sera visible ici même, au Québec. Prête à être émerveillée?

Vous vous demandez bien ce que cette éclipse peut avoir de si spectaculaire pour qu’on en parle autant depuis quelques jours? Sachez qu’il s’agira de la dernière éclipse totale de Lune avant 2022! Bref, si vous n’avez pas envie d’attendre trois avant de pouvoir dire que vous avez assisté à un tel phénomène, faites-vous une bonne tasse de café et repoussez l’heure du dodo, ce dimanche. En prime : ce petit moment magique, une gracieuseté de la Lune, pourra être observé par une grande partie de l’Europe, de l’Afrique de l’Ouest et du continent de l’Amérique, donc notamment ici, au Québec.

L’éclipse en détails

Si vous avez bien regardé votre calendrier, vous avez probablement remarqué qu’il est indiqué « pleine lune » au 21 janvier. Techniquement, vous devez avoir un calendrier un peu plus complet que le standard, pour ça, mais bon… Peu importe, la pleine Lune sera dans l’ombre de la Terre à 22 h 33 précisément (le dimanche 20 janvier). Lentement mais sûrement, le phénomène progressera jusqu’à une éclipse totale à partir de 23 h 41 et ce, jusqu’à environ 45 minutes après minuit (00 h 43, si vous ne jurez que par la précision). Ainsi, c’est une belle Lune rouge que vous pourrez observer pendant une heure!

Mais pourquoi la Lune devient-elle rouge, exactement? Car elle traverse l’ombre de la planète Terre, empêchant ainsi la lumière du Soleil et ses brillants rayons de se rendre directement jusqu’à elle. Une petite partie des rayons rouges sont alors filtrés – si on peut dire ça ainsi – par l’atmosphère terrestre. En gros, c’est le même phénomène qui colore les levers et les couchers du Soleil, lorsque vus de la Terre, donc par vos yeux de Terriens!

La Lune et ses humeurs

Dans les faits, des éclipses totales lunaires peuvent survenir deux ou trois fois par année et ce, lorsque la Terre se situe exactement à mi-chemin entre le Soleil et la Lune. Pour pouvoir profiter pleinement de ce spectacle naturel et spatial, un ciel dégagé est de mise. Évidemment, le ciel en fait souvent à sa tête et s’amuse à nous mettre quelques nuages par-ci par-là pour nous bloquer la vue!

Alors, il vaut aussi bien profiter de cette éclipse totale de Lune, dans la nuit du 20 au 21 janvier, car vous pourrez vraiment voir toutes ses phases à l’œil nu (et sans risque) dans le confort de votre maison, au Québec.

