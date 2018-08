Travailler debout vous fera vivre plus longtemps!

Travailler assis ? C’est démodé ! La tendance est maintenant au travail debout… et, selon une nouvelle étude australienne, nous aurions tout avantage à nous procurer un bureau à hauteur réglable pour vivre plus longtemps !

Menée auprès de 230 travailleurs, la recherche démontre que les bureaux assis-debout préviennent l’obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiaques, l’absentéisme, en plus d’améliorer la productivité.

Selon les analyses publiées par l’Université Deakin, le fait de travailler plus souvent debout permettrait d’économiser collectivement « 7 492 années de vies ajustées sur la santé ».

Cela s’explique par le fait que la position brûle davantage de calories et diminue la pression sur la colonne vertébrale.

S’asseoir moins et bouger davantage

Le chercheur principal, Dr Lan Gao, n’a pu évaluer combien de temps minimum nous devons rester debout. « Cependant, il est recommandé de rompre le plus souvent possible le temps passé assis ou couché », explique-t-il en entrevue au journal The Guardian.

Certes, les bureaux à hauteur réglable représentent un investissement, mais en retour, ils engendrent des économies en réduisant les visites chez le médecin et les physiothérapeutes. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous procurer un bureau modulable, sachez qu’il existe des logiciels qui alertent l’utilisateur lorsqu’il est temps de bouger. Vous pouvez également consacrer quelques minutes à des activités, comme le yoga, qui vous permettront d’améliorer votre posture.

Le prochain doyen de l’humanité sera-t-il de ceux qui travaillent debout ? Les paris sont ouverts !

Vous aimerez aussi