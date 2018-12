Trump lui donne 10 millions $, cette compagnie fait un don pour la planète!

Cette année, le gouvernement américain Donald Trump a offert d’importantes réductions d’impôts à des entreprises. Ainsi, la compagnie d’équipements de plein-air et de sport Patagonia a reçu un cadeau fiscal d’une valeur de 10 millions de dollars. Plutôt que d’en profiter pour réinvestir cette somme d’argent dans leurs affaires, les dirigeants de la compagnie ont décidé d’en faire entièrement cadeau à des associations environnementales. Wow!

La marque Patagonia vient certainement de donner une bonne leçon de savoir vivre à tous les opportunistes – voire profiteurs – de ce monde! C’est la PDG de la compagnie, Rose Marcario, qui a fait l’annonce de cet incroyable don. Madame Marcario, comme plusieurs autres entrepreneurs, juge que ces réductions d’impôts sont irresponsables, car les taxes devraient avant tout servir à aider les moins bien nantis de la population et à protéger les ressources naturelles. Ce qui l’enrage au plus haut point, c’est que les compagnies pétrolières, elles, se sont vues offrir un cadeau fiscal plus important que 10 millions de dollars. Pourquoi? L’idée d’exploiter un immense territoire naturel d’Alaska est présentement évaluée… Ce territoire est protégé, mais pour combien de temps encore?

La planète en a besoin

La direction de Patagonia entrevoit donc la réduction d’impôt des entreprises, mise de l’avant par le gouvernement Trump, comme une menace de grande envergure pour la planète. D’une certaine façon, c’est un peu comme un cadeau empoisonné… Voilà : on vous donne 10 millions de dollars, faites-en ce que vous voulez, parce que nous, nous n’avons pas voulu l’utiliser pour aider à lutter contre les effets des changements climatiques et toute la pollution, par exemple! Pourtant, on sait à quel point n’importe quel coup de pouce, aussi minime soit-il, est essentiel pour tenter de sauver notre planète…

Le cœur à la bonne place

Si vous l’ignoriez, la compagnie Patagonia n’en n’est pas à ses premières offrandes en matière environnementale. Depuis 1985, elle remet 1% du montant de ses ventes annuelles à des associations qui ont la santé de la planète à cœur. On parle ici de près de 90 millions de dollars! Puis, chaque année, la TOTALITÉ des revenus engendrés par le fameux « Black Friday » est également donnée à des organisations environnementales. Sans oublier que les vêtements Patagonia sont recyclés ou fabriqués à partir de coton biologique. Parce que, contrairement à ce que semble penser le président Trump, il est possible de faire une différence en faisant sa part…

Bref, la réaction de l’équipe de Patagonia – un pas pire « dans ta face » à Donald Trump, on va se le dire – est des plus respectables et c’est certain qu’à sa façon, Mère Nature lui en est reconnaissante!

