Un jeu de société sur les femmes inspirantes

Les jeux de société, vous prenez ça au sérieux? Que ce soit en famille, entre amis ou lors de vos samedis soirs en amoureux, vous aimez vous divertir avec des jeux de tous les genres? Eh bien, vous allez certainement adorer cette nouvelle innovation dans le domaine du divertissement de salon (ou de cuisine, ça va selon) : un jeu de société qui vise à faire connaître les femmes inspirantes à travers l’histoire!

Le populaire jeu Guess Who? a meublé de nombreuses heures de plaisir de votre enfance? Créé en 1979, le concept de ce jeu est des plus simples : deviner le personnage pigé par votre adversaire en posant des questions, avant qu’il ne devine le vôtre. Est-ce une coïncidence si, 40 ans plus tard, une version moderne de ce jeu a vu le jour? Les règles de base sont sensiblement les mêmes à une différence près… En effet, les 28 personnages illustrés sur la planchette de jeu sont tous des femmes.

À la rencontre de femmes inspirantes

Si vous avez bien suivi les règlements, vous vous souvenez certainement que les questions à poser, durant une partie de Guess Who? étaient du type : « ton personnage a-t-il un chapeau, des lunettes, une moustache? » ou, carrément : « est-ce un homme ou une femme? ». Alors que sur la traditionnelle planchette, on retrouvait 24 personnages – 5 femmes et 19 hommes – le nouveau jeu Who’s She? est à 100% féminin. Puis, les questions pour déterminer le personnage que l’autre a pigé doivent davantage être dans la lignée de : « a-t-elle remporté un prix Nobel? », « œuvre-t-elle dans le domaine de la science? » ou encore : « se cache-t-elle derrière une découverte importante pour l’humanité? ». La créatrice de ce jeu, une Polonaise, espère ainsi inciter les petites filles – mais également les garçons – à découvrir les apports importants des femmes, au cours de l’histoire. Parmi les personnages, on retrouve notamment Yoko Ono, Serena Williams, Frida Kahlo, Amelia Earhart, l’astronaute russe Valentina Tereshkova (la première femme dans l’espace) et Malala Yousafzai, la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix.

Pour rassembler la famille

Comme le veut le classique Guess Who?, la partie se joue à deux joueurs, chacun recevant en prime une courte biographie de la femme inspirante figurant sur sa carte. Cependant, la créatrice souhaite que toute la famille puisse se rassembler, à sa façon, autour de ce jeu, afin d’inspirer les plus jeunes, mais aussi les plus vieux, à saluer le courage, l’audace, la détermination et l’intelligence de ces 28 femmes importantes de l’histoire.

Le seul petit bémol : Guess Who? se vend encore couramment, au prix de 19, 99$, alors que le prix de Who’s She? est fixé à environ 86$...

