Un parasite qui a pour effet d'augmenter la réussite en affaires

Vous avez la fibre entrepreneuriale ? Vous êtes peut-être porteur de Toxoplasma gondii (T. gondii), un parasite qui loge habituellement chez les chats, mais qui donnera envie d’être infecté à tous ceux qui désirent réussir en affaires !



Après avoir analysé la salive de 1500 universitaires, un groupe de chercheurs mondiaux a découvert que les personnes infectées par ce ver avaient moins peur de l’échec. Le parasite, qui s’attrape par contact avec de la viande contaminée ou des excréments de chat, aurait donc pour effet d’augmenter de 1,4 fois les chances de réussite dans une discipline liée à l’entrepreneuriat.



Selon les conclusions de l’étude publiée dans la revue Proceedings de la Royal Society, les individus testés positivement se montraient également plus impulsifs et avaient un intérêt pour la prise de risque. Par conséquent, ils seraient 1,7 fois plus enclins à choisir un domaine relié au démarrage ou à la gestion d’une entreprise que les participants ayant été déclarés négatifs.

Ce ver qui enlève la peur (ou presque) dans 42 pays!

Pour valider leur hypothèse, les chercheurs ont interrogé des entrepreneurs de 42 pays différents. En effet, les individus exposés à Toxoplasma gondii s’étaient davantage lancés dans le monde des affaires que leurs confrères à l’abri du parasite.



Ne vous mettez pas pour autant à manger de la viande crue ou à vous rapprocher de la litière de votre chat, car le T. gondii n’a pas que des avantages ! Selon diverses études, les personnes affectées sont plus à risque de développer la schizophrénie. De plus, le ver peut mener les femmes enceintes à avoir des comportements violents envers elles-mêmes, et peut aussi causer des dommages neurologiques au fœtus. Toute médaille a son revers !

