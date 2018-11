Un premier pub zéro déchet ouvrira bientôt ses portes à Montréal!

Une nouvelle qui fait vraiment du bien alors qu’on n’en peut plus de voir les sempiternels sacs de plastique virevolter au vent, dans les rues… Difficile de croire qu’à l’aube de 2019, certaines personnes les voient encore comme des alliés pratico-pratiques. Même chose pour les pailles. Mais bon, un rayon de soleil filtre à travers tout ça : le printemps prochain, un premier pub zéro déchet ouvrira ses portes, à Montréal, et on espère que ce n’est que le début!

Adopter le mode de vie zéro déchet , c’est bien plus que de faire une croix sur les bouteilles, sacs et pailles de plastique : c’est aussi découvrir la brosse à dents en bambou, le shampoing en barre, la coupe menstruelle (qui, elle, ne devrait plus avoir à faire ses preuves depuis son éclosion en pharmacie il y a déjà quelques années) et la liste continue. Et non, ce n’est pas aussi compliqué que certaines personnes osent le prétendre de faire le pas vers le zéro déchet. La preuve : si vous pouvez sortir en ville de façon écoresponsable dans un endroit cool, vous pouvez certainement aussi être écoresponsable à la maison, n’est-ce pas?

Mais quel est ce pub, ce nouveau meilleur ami de Mère Nature?

Dès le printemps 2019, le pub La Cale sera prêt à vous recevoir dans son environnement écoresponsable et vert, mais aussi festif. Effectivement, en plus de ne pas vous casser la tête à savoir d’où proviennent les ingrédients qu’on s’apprête à vous servir, ni de « juger » sans pouvoir rien changer à la façon dont ils ont été emballés, ce pub zéro déchet montréalais vous promet du divertissement à la tonne. Des spectacles d’humour et de musique, des soirées d’improvisation ou encore des lancements de livres seront au programme. Vous pourrez donc y passer un bon moment tout en sirotant un jus ou un soda fait sur place – pour éviter les contenants dans lesquels ils sont habituellement livrés – du kombucha ou encore un de leurs cocktails signature.

Célébrons tous ensemble les produits locaux!

Autre fait intéressant : ce pub zéro déchet bien de chez nous promet également de souligner l’excellence des produits locaux en offrant des boissons et des aliments presque à 100% québécois.

Secret encore bien gardé pour l’instant : on ignore l’emplacement de La Cale… mais ça ne devrait pas tarder! En attendant, prenez le temps de découvrir par vous-mêmes tout ce que vous devez savoir sur le zéro déchet!

